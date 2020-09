Wens van Guardiola gaat voor 68 + 3,6 miljoen euro eindelijk in vervulling

Manchester City en Benfica hebben overeenstemming over Rubén Dias en Nicolás Otamendi bereikt. De beursgenoteerde club uit Lissabon maakte in de nacht van zondag op maandag een akkoord over een transfersom van 68 miljoen euro voor Dias bekend. Het bedrag voor de 23-jarige verdediger kan nog eens met 3,6 miljoen euro oplopen. Otamendi bewandelt de omgekeerde weg en is in een aparte deal van vijftien miljoen euro de opvolger van Dias in het Estádio da Luz.

Ofschoon zowel Dias als Otamendi nog een medische keuring moet ondergaan én nog een contract moet ondertekenen, worden er geen complicaties meer verwacht. Dat betekent dat Josep Guardiola eindelijk zijn gewenste rechtsbenige centrumverdediger te pakken heeft. Na het vertrek van Vincent Kompany zag de Spanjaard zich genoodzaakt om op alternatieve manieren het centrum van de defensie in te vullen. Manchester City startte zondag tegen Leicester City met Nathan Aké en de onervaren Eric Garcia in het hart van de verdediging en hoewel de tegenstander slechts 29 procent balbezit had, scoorde men toch vijf keer: 2-5. Tot zondag had een team van Guardiola nog nooit vijf tegengoals moeten slikken.

Aymeric Laporte was afgelopen seizoen lange tijd geblesseerd, terwijl Otamendi en John Stones niet aan de verwachtingen konden voldoen. Fernandinho was vaak het noodverband. Garcia is op zijn beurt niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen en lijkt van plan om volgend jaar zomer terug te keren naar Barcelona. Met Aké en nu ook Dias heeft Guardiola meer smaken achterin. De 23-jarige Portugees, die tot medio 2025 gaat tekenen in het Etihad Stadium, maakte de voorbije seizoenen indruk bij Benfica en speelde in totaal 133 duels in alle competities. Hij kwam de voorbije twee jaar tot achttien A-interlands en won vorig jaar als basiskracht de Nations League door Nederland in de finale te verslaan.

Voor de negen jaar oudere Otamendi, die een contract tot medio 2023 zal signeren, is de Portugese competitie geen onbekend terrein. De Argentijn speelde eerder 124 wedstrijden voor aartsrivaal FC Porto, de club waar hij liefst acht prijzen mee won. Bij Benfica moet hij een duo met Jan Vertonghen gaan vormen.