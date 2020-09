Ronald Koeman deelt complimenten uit: ‘Zijn diepgang was ongekend’

Ronald Koeman kon zondag zijn geluk niet op na de 4-0 zege op Villarreal in zijn officiële debuut als hoofdtrainer van Barcelona. Alle doelpunten in het Camp Nou kwamen al voor rust tot stand en daar had Ansu Fati een groot aandeel in. De zeventienjarige aanvaller nam zowel de 1-0 als de 2-0 voor zijn rekening en verdiende na 34 minuten spelen een strafschop, die door Lionel Messi werd verzilverd. Koeman erkende dat hij recent enigszins kritisch was geweest op Fati.

“Ik klaagde vorige week een beetje dat zijn rendement in de oefenwedstrijd tegen Elche niet optimaal was geweest. Hij speelde niet goed. Vandaag was dat echter wél zo en dat heb ik Fati ook verteld”, benadrukte Koeman. “Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Zijn diepgang was enorm, ongekend zelfs. We hebben van zijn kwaliteiten geprofiteerd. Hij is pas zeventien jaar en gaat een geweldige toekomst tegemoet, maar hij moet nog wel dingen verbeteren. Soms mist hij de concentratie.” Een andere jongeling, Pedri, maakte als invaller zijn officiële debuut. “Ik ben blij met de aanwezigheid van Fati en Pedri. Ze gaan allebei een grote toekomst tegemoet.”

Koeman kreeg vragen over het 4-2-3-1-systeem dat hij heeft geïntroduceerd. “We hebben de spelers om dit systeem te kunnen spelen. In de tweede helft verloren we desalniettemin te vaak de bal. Maar we moeten fysiek ook nog sterker worden. Dit is pas het eerste duel na de voorbereiding.” In het systeem van Koeman is Lionel Messi een valse nummer negen en spelen Antoine Griezmann en Fati aan de zijkanten. De Nederlander kreeg de vraag of hij niet graag een nummer negen in de slotfase van de transfermarkt ziet komen. “Het is altijd goed om een ander type aanvaller te hebben, om een plan B te hebben.”

“Maar we kunnen ook zonder een nummer negen in de punt van de aanval spelen. Het is in ieder geval altijd goed om er eentje achter de hand te hebben voor als we eens anders willen spelen.” Griezmann liep er zondag soms verloren bij en de beoordelingen van de Spaanse media zijn dan ook niet mals. Dat was afgelopen seizoen al niet anders, net als de manier waarop Ernesto Valverde, Quique Setién en nu ook Koeman de Fransman verdedigen. Ik ben heel blij met zijn werk en zijn spel. Hij heeft niet gescoord, maar het is mij om het even wie er scoort”, benadrukte de oud-verdediger.

“Griezmann trekt van buiten naar binnen in onze speelwijze, hij is geen typische buitenspeler. Hij kan ook van positie wisselen met Messi. Zo is het lastiger voor de tegenstanders.” Barcelona speelt komende donderdag een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo en treedt drie dagen later in eigen huis aan tegen het Sevilla van Luuk de Jong. De eerste ontmoeting na de interlandperiode is een uitwedstrijd tegen Getafe.