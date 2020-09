Spaanse kranten zien water branden: ‘Frenkie de Jong está en su salsa’

Barcelona startte zondagavond in het officiële debuut van Ronald Koeman met een overtuigende 4-0 overwinning op Villarreal aan het nieuwe seizoen in LaLiga. In het 4-2-3-1-systeem van de Nederlander lijkt de dynamiek van het ‘oude’ Barcelona, met Lionel Messi als valse negen, weer terug te zijn. De spelers van los Azulgrana waren in het Camp Nou vanwege hun continue loopacties en de variatie in het aanvalsspel moeilijk te bespelen en ook Frenkie de Jong lijkt op te bloeien in het systeem van zijn landgenoot. De kranten in Spanje waren onder de indruk van de manier waarop de Nederlander voor de defensie speelde, terwijl Sergio Busquets juist geen punten scoorde.

Sport deelde grotendeels alleen maar ruime voldoendes uit en beloonde de verrichtingen van Ansu Fati, die in de eerste 35 minuten van het thuisduel tweemaal scoorde én een strafschop versierde, zelfs met een tien. Van alle basiskrachten vielen alleen Antoine Griezmann (vijf) en Sergio Busquets (zes) uit de toon; De Jong kreeg een acht als beoordeling én zijn wedstrijd werd door de meest verkochte sportkrant van Catalonië als ‘creatief’ samengevat. “De Jong viel op met een paar goede acties, al was hij soms ook iets té onzichtbaar. Zodra hij echter de bal heeft, is het een verrukkelijk schouwspel. De Jong leest het spel als geen ander en is een zeer noodzakelijke voetballer voor dit team.”

Bij Marca zag men De Jong vooral ‘genieten’ in zijn eerste officiële clubwedstrijd onder Koeman. “De Jong was altijd op zoek naar manieren om de bal te kunnen passen en hij zorgde met juiste keuzes voor meer diepgang in het elftal”, zo analyseert de sportkrant uit Madrid. “Hij oogde comfortabel in dit systeem. Hij bood zich aan, hij greep in en hij genoot.” Dat is volgens Marca ook de verdienste van Koeman. “Het is de trainer gelukt om de spelers het nieuwe systeem onder de knie te laten krijgen. De Jong is wellicht het meest perfecte voorbeeld. Maar ook dat de spelers zich in het 4-2-3-1-systeem op hun gemak voelen. Omdat ze bijvoorbeeld meer vrijheid hebben of omdat ze op hun positie spelen. Koeman is heel goed begonnen. Een onbetwistbare zege.”

FC Barcelona SCHIET UIT DE STARTBLOKKEN onder Ronald Koeman ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 27 september 2020

Ook ElDesmarque zag hoe De Jong met meer zelfvertrouwen speelde en gaf de Nederlander een zeven. “De Jong wist hij dat onder Koeman een van de leiders zou zijn en hij verzaakte niet. Hij deed wat van hem verwacht werd en was zeer complementair aan zijn bondgenoot in het 4-2-3-1-system. Zowel offensief als defensief.” Die bondgenoot, Sergio Busquets, krijgt overigens van ElDesmarque net als Griezmann wél het allerlaagste cijfer: een vijf. “Busquets liep er verloren bij. Hij was onnauwkeurig in de openingsfase, kwam zowel aanvallend als verdedigend twijfelachtig over, maar hij mocht van geluk spreken dat deze wedstrijd niet veel van hem eiste.”

Ook Mundo Deportivo had zijn bedenkingen bij Busquets. “Hij was opvallend genoeg zeer onnauwkeurig in de passing in de eerste helft, al haalde hij na rust een hoger niveau. Hij was tactisch gezien wél belangrijk zodra er door Barcelona druk moest worden gezet.” Over De Jong: “Hij speelde, in tegenstelling tot Busquets, een formidabele eerste helft. Hij bepaalde wanneer het tempo moest worden verhoogd en wanneer het team het rustiger aan moest doen. In de tweede helft leed hij meer balverlies.”

Voor AS is het overduidelijk: De Jong está en su salsa, oftewel De Jong voelt zich op zijn gemak, als een vis in het water. In de opbouw kwam De Jong links of rechts naast Gerard Piqué en Clément Lengtlet en nam Busquets de positie daarvoor in. Zodra Jordi Alba in de opbouw naast de centrale verdedigers kwam, kon de Nederlander verder naar voren spelen. “Koeman is voor De Jong het lont in een kruitvat. Hij speelde een bijzonder complete wedstrijd. In dit systeem met twee controleurs heeft De Jong meer vrijheid én vertrouwen om een hoofdrol te vertolken. De balbehandeling en de visie van de Nederlander kunnen de aanhang, die zo naar succes smacht, dit seizoen veel plezier gaan bezorgen.”

De tweede helft van FC Barcelona is mager, maar Frenkie de Jong zorgt voor een hoogtepuntje ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 27 september 2020

De sportkrant uit Madrid was net als alle andere kranten niet onder de indruk van Busquets. “Hij ging in ieder geval van minder naar meer. Zijn openingsfase was simpelweg een grote catastrofe. Hij verzond zelfs vijf keer op rij een foute pass waarbij hij niet eens onder druk werd gezet. De onzekerheid die Busquets uitstraalde, was verontrustend”, erkende AS. “In de tweede helft leek hij weer enigszins op de Busquets die wij kennen en kwam hij zelfverzekerder over, zowel in zijn passing als in zijn teambijdrage.”

In navolging van Sport en ElDesmarque deelde ook El Periódico een tien uit aan Fati. De Catalaanse krant was niet heel scheutig met hoge cijfers en deelde onder de basiskrachten onder meer vier zessen uit, het cijfer van De Jong én Busquets. Journalist Joan Domènech heeft toch nog zo zijn bedenkingen over de twee. “Fati, Lionel Messi en Philippe Coutinho speelden met Villarreal, maar het was vooral Lenglet die de tegenstander met zijn formidabele passes uiteenscheurde en de bal bij de aanvallers bezorgde. Het middenveld beperkte zich tot Busquets - De Jong. Dat kan een probleem voor Koeman worden tenzij hij de puzzelstukjes eerder vroeger dan later op hun plek laat vallen.”