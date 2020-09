Theo Janssen ziet dissonant in Ajax-opbouw en pleit voor wissel

Ajax was zaterdagavond met 2-1 te sterk voor Vitesse. De overwinning werd over de streep getrokken ondanks dat de Amsterdammers meer dan een helft met een man minder speelden. Mohammed Kudus maakte een uitstekende indruk, vindt Theo Janssen. De oud-middenvelder is diep onder de indruk van de kwaliteiten van de aankoop, terwijl hij een stuk minder lovend is over Quincy Promes als nummer tien. Janssen denkt dat de Oranje-international beter tot zijn recht komt op een andere positie, zo laat hij zondagavond weten bij het televisieprogramma Studio Voetbal.

Na het vertrek van Donny van de Beek naar Manchester United heeft trainer Erik ten Hag gekozen voor Promes op de nummer tien-positie. De Oranje-international was zaterdagavond tegen Vitesse voor het eerst trefzeker. Toch vindt Janssen dat Promes niet de juiste nummer tien is voor Ajax. “In het voetbal zelf, dus als Ajax aan het opbouwen is, doet hij helemaal niet mee. In de laatste dertig, veertig meter is hij supergevaarlijk. Dan komt hij voor de goal en creëert hij kansen voor zichzelf. In de eindfase Promes op tien: prima. Maar daarvoor? Als Ajax wilde opbouwen misten ze gewoon een extra voetballer.”

GELUID AAN ???? Daley Blind gaat na de zege tegen Vitesse even langs diens kleedkamer en roept dan DIT! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 26 september 2020

Janssen ziet Promes liever op een andere positie spelen, maar vraagt zich dan wel af welke speler uit het team van trainer Erik ten Hag moet verdwijenen. “Het probleem is dan wel: wie haal je eraf? Labyad is nu een paar keer geslachtofferd vanuit de spits. Hij heeft wel een goede voorbereiding gedraaid”, aldus de oud-Ajacied. “Ik zou het liefst Tadic in de spits willen zien, Promes vanaf links en Antony vanaf rechts. En dan misschien wel gewoon Jurgen Ekkelenkamp erbij op het middenveld, want ze missen echt een voetballer op het middenveld.”

Janssen zag dat Vitesse zaterdag goed uit de startblokken schoot. “Ik vond Vitesse heel goed beginnen. Je zag dat Ajax het daar heel moeilijk mee had”, vervolgt hij, om vervolgens de complimenten uit te delen aan Kudus. “Dat is écht een goede speler. Hij is heel bepalend voor hoe Ajax nu speelt. Edson Álvarez staat daarnaast en in balbezit heb je niet heel veel aan hem, die speelt de bal breed of terug. Ze hebben hem gehaald als verdediger en hij speelt nu op het middenveld. Verdedigend is hij prima, maar aan de bal is het niet heel goed.”