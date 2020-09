PSG tovert op bezoek bij Kaj Sierhuis en lijkt op de weg terug

Paris Saint-Germain heeft de weg omhoog gevonden. De ploeg van trainer Thomas Tuchel was zondagavond met 0-2 te sterk voor Stade Reims, waar Kaj Sierhuis negentig minuten op de bank bleef, en boekte zodoende alweer de derde overwinning in de Ligue 1 op rij. De nederlagen op de eerste twee speeldagen in de Franse competitie lijken alweer vergeten. PSG stijgt door de driepunter naar de zevende plaats op de ranglijst, met negen punten uit vijf duels, en speelt vrijdagavond in eigen huis tegen Angers.

Het was een en al PSG dat de klok sloeg in de eerste helft. Terwijl Stade Reims in offensief opzicht amper iets kon uitrichten, met Nathanaël Mbuku als uitzondering, dartelden Neymar, Kylian Mbappé en Ángel Di Maria erop los en tekende Mauro Icardi na negen minuten opmerkelijk genoeg voor het enige doelpunt in de eerste helft. Na een heerlijke individuele actie van Mbappé kreeg de Argentijn de bal hard aangespeeld, maar hij kreeg het leer onder controle en schoot de bal vervolgens diagonaal in de linkerhoek achter doelman Predrag Rajkovic: 0-1.

Terwijl iedereen naar FC Barcelona kijkt, doet Neymar Jr. weer buitenaardse dingen. ??

Geplaatst door voetbalzone op Zondag 27 september 2020

De creativiteit in de aanval ten spijt, PSG slaagde er niet in om met een ruimere marge de rust in te gaan. De beste kans op de 0-2 was voor Neymar uit een vrije trap in de 37e minuut: de inzet van de Braziliaan ging maar nipt langs de verkeerde kant van de paal. In de tweede helft bleef PSG de dienst uitmaken en steeg het percentage balbezit naar ruim 65 procent. De verdiende 0-2 kon niet uitblijven en viel na ruim een uur spelen. Mbappé rukte op, ging een razendsnelle één-twee met Julian Draxler aan en uit diens pass kon Icardi simpel voor zijn tweede treffer in het Stade Auguste-Delaune zorgen: 0-2.

PSG zocht nog naar een derde doelpunt in het noordoosten van Frankrijk, maar het gebrek aan precisie speelde de ploeg van Tuchel parten. Zo raakte Mbappé de bal verkeerd na een fantastische pass van Pablo Sarabia en niet veel later schoot de Spanjaard de bal ook over het doel. Sierhuis bleef op de bank bij de thuisploeg, maar Arber Zeneli kwam na 65 minuten binnen de lijnen voor Mbuku.