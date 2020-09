Droomstart voor Ronald Koeman en Barcelona in LaLiga

Barcelona en Ronald Koeman zijn zondagavond met een ruime overwinning aan het nieuwe seizoen in LaLiga begonnen. In het officiële debuut van de Nederlander op de bank zegevierden de Catalanen met liefst 4-0 over Villarreal. Een hoofdrol was weggelegd voor Ansu Fati, die twee doelpunten maakte én een aandeel had in de 3-0. Barcelona speelde met een 4-2-3-1-opstelling, waarin Frenkie de Jong en Sergio Busquets met de punt naar achteren speelden. De volgende wedstrijd voor Barcelona en Koeman is komende donderdag, wanneer in Balaidos een uitduel met Celta de Vigo op het programma staat.

In een eerste helft waarin Villarreal onherkenbaar was en niet in staat was om het doel van Neto te bereiken, legde Barcelona de basis voor de dikke overwinning. Na een kwartier spelen brak Fati de ban: Jordi Alba werd de diepte ingestuurd door Clément Lenglet en legde de bal vanaf de achterlijn panklaar neer voor de tiener, die het leer met een geplaatst schot hoog in de linkerhoek werkte. Vier minuten later moest Sergio Asenjo opnieuw het antwoord schuldig blijven op een inzet van Fati. Philippe Coutinho mocht ongehinderd vanaf eigen helft tientallen meters maken en gaf de bal op het juiste moment aan de vrijgelopen aanvaller, die met een laag schot in de linkerhoek voor de 2-0 zorgde.

FC Barcelona SCHIET UIT DE STARTBLOKKEN onder Ronald Koeman ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 27 september 2020

Fati had ook een aandeel in het derde doelpunt van Barcelona tien minuten voor rust. Na lichamelijk contact met Mario Gaspar ging de aanvaller in het strafschopgebied neer en tekende Lionel Messi vanaf elf meter voor de 3-0, ondanks het feit dat Asenjo de gekozen hoek wél juist had. Villarreal bleef niets bespaard en kreeg op slag van rust op ongelukkige wijze de 4-0 om de oren. Na een slimme pass van Messi richting Sergio Busquets in de doelmond was het Pau Torres die het leer achter zijn eigen doelman werkte. Het gezicht van Unai Emery na het klinken van het rustsignaal sprak boekdelen.

Een monsteroverwinning in het Camp Nou bleef echter uit. Barcelona zorgde ook in een verder ietwat saaie tweede helft voor het meeste gevaar, met Antoine Griezmann wellicht als de grootste dissonant, maar het scorebord kwam verder niet in beweging. Messi had de 5-0 tot tweemaal toe op zijn voet, maar telkenmale was Asenjo op zijn hoede. Koeman koos twintig minuten voor tijd om zijn eerste wissels toe te passen; Pedri en Ousmane Dembélé kwamen binnen de lijnen in de plaats voor Coutinho en Fati en nog geen tien minuten later maakten Griezmann en Busquets plaats voor twee debutanten: Trincao en Miralem Pjanic.

De tweede helft van FC Barcelona is mager, maar Frenkie de Jong zorgt voor een hoogtepuntje ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 27 september 2020

Tot meer was Barcelona echter niet in staat. Bij Villarreal maakte Takefusa Kubo, ex-Azulgrana, nog zijn opwachting als invaller, maar het team van Emery leed een kansloze nederlaag. In de extra tijd redde Asenjo nog bekwaam op pogingen van zowel Trincao als Messi. Voor de eveneens debuterende Emery bij el Submarino Amarillo was de dikke nederlaag geen verrassing. In zijn veertien visites aan het Camp Nou scoorden zijn teams slechts acht keer en moest men liefst veertig tegendoelpunten slikken.