Ronaldo voorkomt nederlaag Juventus in topper na rood Rabiot

Juventus heeft zondagavond puntverlies geleden in de Serie A. Op bezoek bij AS Roma wist het team van trainer Andrea Pirlo niet te winnen: 2-2. In het Stadio Olimpico dreigde een nederlaag toen Adrien Rabiot in de tweede helft met rood van het veld werd gestuurd. Cristiano Ronaldo was echter twee keer trefzeker, waardoor hij een punt redt voor de Italiaanse recordkampioen.

Juventus speelde zondagavond allesbehalve groots en de 1-0 voorsprong van AS Roma na een halfuur spelen was niet onverdiend. De bal ging op de stip nadat Rabiot hands maakte in het strafschopgebied. Vanaf elf meter maakte Jordan Veretout geen fout en tekende hij voor de openingstreffer in het Stadio Olimpico. Nog voor rust kwam Juventus op gelijke hoogte. Ronaldo drong vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnen en met een punter schoot hij de bal op de arm van Lorenzo Pellegrini. Scheidsrechter Marco Di Bello legde de bal op de stip en dat buitenkansje was aan Ronaldo wel besteed. De Portugees maakte zijn tweede van het seizoen.

Terwijl Juventus nog aan het feestvieren was, lag de bal aan de andere kant van het veld alweer in het doel. Direct na de gelijkmaker sloeg Veretout opnieuw toe. De achterhoede van Juventus werd compleet uit elkaar gespeeld. De organisatie was volledig zoek bij la Vecchia Signora en daar profiteerde Roma optimaal van. Op aangeven van Henrikh Mkhitaryan was het Veretout die ervoor zorgde dat Juventus met een achterstand de kleedkamer opzocht. In het tweede bedrijf waren er kansen over en weer. Edin Dzeko ontdeed zich van twee Juventus-verdedigers en mikte daarna op de paal. Ronaldo probeerde het met een halve omhaal en schoot recht in de handen van Antonio Mirante.

Met nog een halfuur te gaan moest Juventus verder met een man minder. Rabiot speelde de bal op het middenveld te ver voor zich uit en beging een overtreding op Mkhitaryan. Hij kreeg zijn tweede gele kaart en kon inrukken. Pirlo vreesde voor zijn eerste competitienederlaag, maar kreeg hoop toen Dzeko een enorme kans om zeep hielp. Op aangeven van Davide Santon had de Bosnische spits de 3-1 op zijn voeten, maar het was Wojciech Szczesny die goed stond opgesteld en een grotere achterstand voorkwam. Ondanks dat Juventus met een man minder speelde bleef het jacht maken op de gelijkmaker. De aanvallende intenties werden uiteindelijk beloond.

Twintig minuten voor tijd gaf Danilo de bal voor vanaf de rechterflank. Ronaldo schatte de voorzet op waarde en sprong hoger dan de Roma-verdedigers. Met een bekeken inzet kopte hij de bal onhoudbaar achter Mirante. De opluchting was groot bij Juventus, dat geen genoegen nam met een gelijkspel in Rome. In de slotfase zocht het team van Pirlo nadrukkelijk de aanval en bleek Roma onmachtig om gevaar te stichten tegen de tien uit Turijn.