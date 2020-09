FC Volendam ziet achterstand op NAC Breda oplopen tot tien punten

Het duel van zondagavond tussen FC Volendam en Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie heeft geen winnaar opgeleverd. In het Kras Stadion kregen de bezoekers geen doelpunt te zien: 0-0. De ploeg van trainer Wim Jonk zal zich ongetwijfeld een betere start van het seizoen voorgesteld hebben; in de eerste vijf wedstrijden verzamelde Volendam slechts vijf punten. De achterstand op koploper NAC Breda bedraagt na zondag liefst tien punten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 5 5 0 0 11 15 2 Almere City FC 5 4 1 0 8 13 3 SC Cambuur 5 3 1 1 9 10 4 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 5 De Graafschap 4 3 0 1 4 9 6 Telstar 4 2 1 1 1 7 7 FC Eindhoven 4 2 1 1 1 7 8 MVV Maastricht 5 2 1 2 -4 7 9 Excelsior 4 2 0 2 4 6 10 FC Den Bosch 4 2 0 2 0 6 11 NEC 5 2 0 3 -2 6 12 Jong PSV 5 2 0 3 -3 6 13 Jong AZ 5 2 0 3 -5 6 14 Go Ahead Eagles 4 1 2 1 -1 5 15 FC Volendam 5 1 2 2 -2 5 16 Helmond Sport 5 1 1 3 -4 4 17 FC Dordrecht 5 1 1 3 -5 4 18 Jong Ajax 4 1 0 3 -3 3 19 Jong FC Utrecht 5 1 0 4 -6 3 20 TOP Oss 5 0 1 4 -10 1