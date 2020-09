Mulder plaatst vraagtekens bij aanwezigheid De Boer bij Ajax - Vitesse

Youri Mulder denkt dat Frank de Boer er zaterdagavond beter aan had gedaan om de wedstrijd van AZ tegen Fortuna Sittard (3-3) te bezoeken in plaats van het duel tussen Ajax en Vitesse (2-1). De nieuwe bondscoach was aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, terwijl volgens Mulder in Sittard meer internationals te zien waren. De oud-voetballer schuift zondagavond bij Rondo bovendien Ibrahim Afellay naar voren als potentiële assistent-bondscoach.

Volgens presentator Jack van Gelder mag De Boer nog een eigen assistent toevoegen aan de technische staf van Oranje. “De naam van Wesley Sneijder valt in ieder geval”, aldus Van Gelder. Jan van Halst wekt de suggestie dat de nieuwe assistent een dosis ‘humor’ moet toevoegen aan de technische staf. “Nee, dan heb ik liever Najib Amhali”, reageert Van Gelder gekscherend. Marco van Basten noemt Ruud van Nistelrooij als kandidaat. “Dat is toch al min of meer beslist?”, vraagt de oud-spits zich af. “Daar zullen ze nog over gaan praten”, reageert Van Gelder.

“Afgelopen week heeft Frank de Boer gesproken met Dwight Lodeweges en Maarten Stekelenburg om met elkaar bepaalde dingen te bekijken”, vervolgt de presentator. “Ze gaan straks tien dagen met elkaar werken en drie wedstrijden spelen. Ik neem aan dat Frank de Boer ook een keer met Ruud van Nistelrooij gaat praten. Maar de naam van Sneijder valt steeds en ik vind hem absoluut een fantastische jongen als hij volledig geprepareerd, scherp en goed is. Dan denk ik dat je geen betere kan hebben. Dan is het een heerlijke jongen die voor een leuke toon kan zorgen. Ik vraag me alleen af of hij consistent genoeg is. Hij heeft de laatste jaren natuurlijk niet echt geleeft waardoor je denkt: geweldig.”

“Andere namen waar je aan kan denken zijn Robin van Persie, Andre Ooijer en Mark van Bommel”, aldus Van Gelder, waarop Mulder inhaakt: “Afellay lijkt me ook een goede. Als hij stopt met voetballen, waarom niet?” Ik zat gisteren overigens te kijken naar de wedstrijd van Ajax en toen zag ik Frank de Boer daar op de tribune. Toen dacht ik: wat goed, hij pakt zijn job gelijk goed op. Maar AZ speelde toch ook? Die hebben meer internationals in de selectie zitten. Dat Ajax-label hangt er ook altijd wel een beetje aan. Om dat een beetje tegen te gaan, was ik misschien eerder naar Sittard gereden om AZ te bekijken. Daar spelen vijf internationals. Bij Ajax twee of drie.”