De Boer verbijsterd na Ajax - Vitesse: ‘Daardoor kan hij niet een stap zetten’

Vitesse ging zaterdagavond op bezoek bij Ajax met 2-1 onderuit. Na afloop werd er veel gesproken over doelpuntenmaker Riechedly Bazoer, die het na het laatste fluitsignaal aan de stok kreeg met Daley Blind en Dusan Tadic. Ronald de Boer verbaast zich bij Dit was het Weekend van FOX Sports over het gedrag van de 23-jarige verdediger, die hij samen met Oussama Tannane in de eerste helft fantastisch vond spelen.

“Eerste helft waren ze fantastisch. Als je Bazoer en Tannane in het laatste halfuur ziet spelen, is het niet Ajax tegen Vitesse. Nee, het is Bazoer en Tannane tegen Ajax. Die spelen hun eigen wedstrijd. Dat vind ik jammer, je bent zo goed bezig. Er was ongelofelijk veel irritatie richting Bazoer. Hij maakte een wereldgoal en er zijn geen Vitesse-supporters, dus hij gaat dan zo lopen”, zegt De Boer, terwijl hij zijn hand achter zijn oor legt. “Een beetje opjutten. Dan denk ik: waarvoor? Je hebt bij Ajax gezeten, je hebt fantastisch gespeeld. Maar je moet niet het publiek irriteren.”

Bazoer speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax, waarna hij via VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht bij Vitesse terechtkwam. De verdediger tekende zaterdagavond namens Vitesse tegen de Amsterdammers voor de gelijkmaker toen de thuisploeg met tien man op het veld stond na een rode kaart voor Edson Álvarez en liet zijn blijdschap na het doelpunt vervolgens de vrije loop. Dat leidde tot onvrede bij de supporters op de tribune en na het laatste fluitsignaal juichten Daley Blind en Dusan Tadic ogenschijnlijk bewust voor de neus van de ex-Ajacied.

GELUID AAN ???? Daley Blind gaat na de zege tegen Vitesse even langs diens kleedkamer en roept dan DIT! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 26 september 2020

“Ik hoorde dat Blind bij de 2-1 voor hem is gaan staan. Je doet het zó goed, ik heb hem daarvoor een paar veren in zijn reet gestoken Dít is de Bazoer die je wilt zien. Dan laat hij zich verleiden door... Weet ik veel. Er is zoveel irritatie, dan gaat hij zijn eigen wedstrijd spelen. Dan denk ik dat dit het probleem is waardoor hij niet de volgende stap kan maken. Want in potentie heeft hij alles. Dat heeft Tannane ook een beetje, die ging op het einde overal lopen”, stelt De Boer. Tannane scoorde vorige week tegen Sparta Rotterdam nog op uiterst fraaie wijze uit een vrije trap, maar slaagde daar in de Johan Cruijff ArenA niet in.

“Het is een bepaalde manier van schieten, die heel risicovol is. Vorige week stonden de mensen op de banken. Cristiano Ronaldo neemt ze ook zo en acht van de tien gaan de tribune in. Als er dan een in de kruising vliegt, ben je de expert”, zegt Kenneth Perez over de vrije trappen van Tannane. “In 11 seizoenen heeft hij 26 keer gescoord en 18 assists gegeven. Als je dit talent ziet, is dat veel te weinig”, voegt De Boer toe.

“Er mankeert iets aan hem, waardoor hij dus niet die stap kan maken. Hoe hij versnelde, de balbehandeling: het was geweldig. Er komt een moment dat het niet loopt, dat de tegenstander irritant wordt. Hoe reageer je dan? Dat is de valkuil. Hij heeft meer dan genoeg talent”, zo reageert Perez. De Boer besluit: “Dat heeft Bazoer ook, ik hoop dat ze dat gaan beseffen.”