Kaartenfestijn tussen Galatasaray en Fenerbahçe heeft verwachte uitslag

Galatasaray en Fenerbahçe hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. In het Türk Telekom kwamen beide teams niet tot scoren: 0-0. Voor Galatasaray betekende de remise het eerste puntenverlies van het nieuwe seizoen, terwijl Fenerbahçe na drie duels op vijf punten staat. Het duel werd gekenmerkt door gele kaarten: in totaal greep arbiter Ali Palabiyik elf keer naar de borstzak. Galatasaray incasseerde acht kaarten en vier spelers van Fenerbahçe werden op de bon geslingerd. 0-0 was geen onverwachte uitslag: In totaal eindigden vijf van de laatste tien onderlinge ontmoetingen in de Süper Lig eindigden in een doelpuntloos gelijkspel.

Galatasaray begon zonder Nederlandse inbreng aan de kraker. Ryan Babel en Ryan Donk startten op de bank; twintig minuten voor tijd kwam Babel binnen de lijnen als vervanger van Sofiane Feghouli aan de rechterflank. In tegenstelling tot in de eerste twee wedstrijden van het seizoen was bij Fenerbahçe geen basisplaats ingeruimd voor Ferdi Kadioglu. De jonge buitenspeler maakte twaalf minuten voor tijd zijn entree als vervanger van de Nederlands-Turkse Deniz Türüç.

De bezoekers probeerden in de eerste helft met name uit voorzetten gevaarlijk te worden. Fenerbahçe bracht de bal 18 keer voor het doel in de eerste 45 minuten; Galatasaray deed dat 7 keer. Kansen waren er voor beide ploegen, maar doelpunten vielen er niet. Halverwege de tweede helft was Arda Turan dicht bij het openingsdoelpunt voor Galatasaray. De middenvelder trok vanaf de linkerflank naar binnen; zijn uithaal werd licht getoucheerd door Mauricio Lemos, waardoor keeper Altay Bayindir onzeker oogde en ternauwernood redding bracht.

Na zijn invalbeurt liet Babel direct een goede indruk achter. De buitenspeler was actief betrokken in de zoektocht naar het openingsdoelpunt. Enkele minuten na zijn entree leverde hij al een scherpe steekpass op Emre Kilinc, die vervolgens in de korte hoek stuitte op keeper Bayindir. Kadioglu beleefde nog een pijnlijk en ongelukkig moment toen Christian Luyindama per abuis op zijn hand stond, maar de Nederlander kon de wedstrijd afmaken.