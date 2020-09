Primeur voor Hirving Lozano tijdens veegpartij van imponerend Napoli

Napoli heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen omgezet in een overwinning. I Partenopei waren in eigen stadion met 6-0 te sterk voor Genoa, mede dankzij twee doelpunten van Hirving Lozano. Het is voor het eerst dat de ex-PSV’er in één wedstrijd tweemaal doel treft namens Napoli. Tegelijkertijd boekte ook AC Milan een overwinning: i Rossoneri vertrokken met een 0-2 zege bij promovendus Crotone.

Napoli - Genoa 6-0

Bij Genoa maakte Lasse Schöne geen deel uit van de wedstrijdselectie, terwijl diens voormalig ploeggenoot Amin Younes ook vanaf de tribune moest toekijken. Met Hirving Lozano was er toch een speler met een verleden in de Eredivisie aanwezig in het San Paolo en de Mexicaan luisterde zijn tweede basisoptreden van het seizoen al na tien minuten spelen op met een treffer, nadat hij bij de tweede paal een voorzet van Dries Mertens in twee instanties over de lijn werkte. Het duurde vervolgens tot na de rust voordat Napoli verder wegliep bij Genoa.

Piotr Zielinski tekende direct na rust voor de 2-0 na een fraaie aanval. In een tijdsbestek van veertien minuten bracht Napoli vervolgens een forse marge tot stand. Na een klein uur spelen schoot Mertens de 3-0 tegen de touwen, terwijl hij kort daarna dankzij defensief geklungel als aangever kon fungeren bij de tweede treffer van Lozano. Twee invallers deden tot slot een duit in het zakje: Elif Elmas bleef uiterst koel in het strafschopgebied, terwijl Matteo Politano drie minuten later een vergelijkbare treffer liet aantekenen van binnen de zestien. In het laatste kwartier van het duel nam Napoli gas terug, waardoor Genoa de schade uiteindelijk nog beperkt kon houden. Voor i Partenopei wacht nu volgende week een uitwedstrijd tegen Juventus.

Crotone - AC Milan 0-2

AC Milan startte vorige week met een overwinning op Bologna aan het Serie A-seizoen, maar moest het in Crotone stellen zonder de met het coronavirus besmette Zlatan Ibrahimovic. Met Ante Rebic in de punt van de aanval als diens vervanger duurde het lang voor i Rossoneri de ban konden breken tegen Lisandro Magallán en co. In de blessuretijd van de eerste helft opende Franck Kessié de score, nadat hij mocht aanleggen vanaf elf meter en geen fout maakte. Snel na rust deed AC Milan Crotone meer pijn, toen Brahim Díaz profiteerde van een onderschepte voorzet en van dichtbij de 0-2 kon aantekenen. Deze veilige marge kwam in het restant van de wedstrijd niet meer in gevaar, waardoor AC Milan zijn tweede overwinning van het seizoen boekte.