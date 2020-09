Jamie Vardy is niet te stoppen en straft Manchester City genadeloos af

Manchester City heeft zondagavond een pijnlijke thuisnederlaag geleden. Op eigen veld ging het team van manager Josep Guardiola met 2-5 onderuit tegen Leicester City. Jamie Vardy was de grote man aan de kant van the Foxes. Aan de kant van de thuisploeg ontbraken verschillende grote namen door blessures; onder meer Sergio Agüero, Gabriel Jesus, João Cancelo en Bernardo Silva waren er zondag niet bij. Door de nederlaag blijft City steken op drie punten uit twee duels, terwijl Leicester ongeslagen aan de leiding gaat in de Premier League met negen punten uit drie wedstrijden.

Er waren precies 190 seconden gespeeld toen Riyad Mahrez de bal voor zijn voeten kreeg vanuit een afgeslagen hoekschop. De Algerijn bedacht zich geen moment en poeierde de bal snoeihard en onhoudbaar in de kruising. Door de voorsprong in de vierde minuut zat Manchester City al vroeg op rozen en konden the Foxes aan de bak. De thuisploeg controleerde de wedstrijd en kreeg via Raheem Sterling een kans om de voorsprong uit te breiden. Na goed voorbereidend werk van Kevin De Bruyne bracht Kasper Schmeichel redding op de inzet van Sterling. Leicester liet zich bij vlagen ook zien en kreeg na 25 minuten spelen een grote kans op de gelijkmaker. De mee opgekomen linksback James Justin kreeg de bal echter niet bij Vardy, waardoor een kans verloren ging.

Tien minuten voor rust kwam Leicester alsnog op gelijke hoogte. Kyle Walker legde Vardy neer in het strafschopgebied met een terecht gegeven penalty als gevolg. Vardy nam zelf plaats achter de bal en vanaf elf meter maakte hij geen fout. De Engels international knalde de pingel hard in de kruising. De bezoekers deden niet onder voor Manchester City en liet mooie dingen zien, zo ook bij de 1-2 van Vardy. Na een fraaie aanval vanaf de rechterflank over meerdere schijven, werd de bal vanaf de achterlijn door Timothy Castagne afgegeven op Vardy, die Ederson passeerde met een inzet achter zijn standbeen langs. De vreugde was groot bij het team van manager Brendan Rodgers. Leicester kon een paar minuten later opnieuw juichen door de derde goal van Vardy op de avond.

Nadat Vardy de diepte werd ingestoken werd hij in het strafschopgebied neergelegd door Eric Garcia. De negentienjarige mandekker ging te gretig het duel in en daar profiteerde Vardy optimaal van. Voor de tweede keer deze wedstrijd legde hij aan vanaf elf meter en opnieuw liet hij Ederson kansloos, ook al koos de Braziliaanse sluitpost voor de tweede keer de goede hoek. Doordat er nog een halfuur op de klok stond wist Leicester City dat de wedstrijd nog lang niet gespeeld was, ook al was er een marge van twee goals. In de 64ste minuut deelde de zeventienjarige invaller Liam Delop een waarschuwing uit met een kopbal op de lat. Manchester City speelde echter ondermaats en wist Leicester niet meer serieus in de problemen te brengen.

In de slotfase deed Nathan Aké nog wat terug namens the Citizens. De Oranje-international, die de volledige wedstrijd speelde, tekende voor zijn eerste doelpunt in dienst van zijn huidige werkgever. Vanuit een hoekschop kopte de mandekker de 2-4 tegen de touwen. Meer zat er voor de manschappen van Guardiola niet in. Vlak voor tijd werd het zelfs nog 2-5 na een onhandige overtreding van Benjamin Mendy. De linksback werkte Maddison naar de grond. Omdat Vardy geblesseerd naar de kant was gegaan kon hij niet aanleggen voor zijn vierde van de avond. Youri Tielemans nam plaats achter de bal en bepaalde de eindstand.