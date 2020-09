Kenneth Perez schrikt van statistiek bij Feyenoord: ‘Hij was echt abominabel’

Feyenoord wist zondagmiddag in de eigen Kuip met 4-2 te winnen van ADO Den Haag. De Rotterdammers wisten echter niet te overtuigen, zo concluderen Ronald de Boer en Kenneth Perez bij Dit was het Weekend van FOX Sports. Perez schrok in het bijzonder van het spel van Orkun Kökcü, die in de eerste helft maar liefst negentien keer balverlies leed en in de rust vervangen werd door João Carlos Teixeira.

“Je verwacht heel veel, als ik de voorbereiding zag. Dat zegt ook niet alles. Maar ze geven niet echt thuis. Als je Bozeník ziet invallen, is dat ook niet echt een kwaliteitsinjectie. Het is heel stroef wat Feyenoord laat zien”, begint De Boer over Feyenoord. “Vorig jaar deden ze het heel goed onder Advocaat, ze klommen naar boven met spelers die heel lang niet gespeeld hadden en niet super fit waren”, zo haakt Perez in. “Nu denk je: ze hebben een voorbereiding gedraaid, Narsingh en Fer hebben veel gespeeld en het is een heel fit team. Maar de eerste drie wedstrijden zijn heel moeizaam.”

Presentator Jan Joost van Gangelen brengt ‘groeibriljant’ Kökcü ter sprake. “Dat zijn spelers die worden uitgeroepen tot supertalent. Hij krijgt een mooi, nieuw contract bij Feyenoord, ondanks dat de grootste clubs ter wereld achter hem aan zouden zitten. Dan let je toch op zo’n speler. Vorige week was hij abominabel. Echt abominabel. Dat heeft hij deze week voortgezet. Je kan weleens wat minder spelen. Hij is heel jong, maar ik mis dynamiek bij hem”, analyseert Perez het spel van Kökcü.

“Zijn Eredivisie-record qua balverlies was 22 keer in één wedstrijd. Dat is oké. Hij heeft vandaag in één helft negentien keer balverlies geleden”, zo klinkt de analist verwonderd. “Omdat het tempo te laag is, het duurt lang voordat hij een beslissing neemt. Hoe is het voetbal tegenwoordig? Je moet snel en dynamisch zijn, snel kunnen beslissen. Hij is de speler die samen met Berghuis creativiteit moet toevoegen aan dit elftal. Hij staat veel te ver van waar hij eigenlijk moet zijn en de tegenstander pijn kan doen. Het gaat in een veel te laag tempo, getuige het vele balverlies.”