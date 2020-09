Analisten wijzen na ongelukkige middag op overlijden vader Ihattaren

Mohamed Ihattaren heeft zijn teleurstellende seizoensstart zondag niet achter zich kunnen laten. De aanvallende middenvelder van PSV kreeg op bezoek bij Heracles Almelo (1-1) zijn eerste basisplek onder trainer Roger Schmidt in de Eredivisie, maar zijn optreden bleef beperkt tot een helft. Nadat hij in 45 minuten geen indruk maakte, besloot Schmidt om Ihattaren in de rust achter te laten in de kleedkamer.

Presentator Jan Joost van Gangelen stipt aan dat Ihattaren ‘allesbehalve fris, gretig en gelukkig’ oogde in het Erve Asito. "Het is een interessant vraagstuk", reageert analist Kenneth Perez kort na het laatste fluitsignaal. "Ik vind het een van de allergrootste talenten op de Nederlandse velden. Maar dat is nu heel ver weg. Het komt nu aan op zijn mentaliteit en zijn werklust. Het komt aan op de vraag: hoe graag wil hij nu écht de top bereiken, wat hij wel in zich heeft?"

Perez spreekt van een 'moeilijke fase' voor de achttienjarige PSV'er. Perez beseft dat Ihattaren nog steeds kan lijden onder het verlies van zijn vader, iets minder dan een jaar geleden. "Dat kan echt wel doorwerken. Ik heb daar geen ervaring mee, maar ik kan me daar echt iets bij voorstellen. Maar als hij op het veld staat, beoordelen wij hem op hoe hij voetbalt. En dat is gewoon beneden niveau. Hij moet echt bij zichzelf te rade gaan."

"Hij ziet er écht niet fit uit, als je het zo ziet. En hij moet weer een beetje gelukkig worden", concludeert Perez. Tafelgenoot Ronald de Boer denkt dat het overlijden van de vader van Ihattaren nog een 'ongelooflijke impact' heeft. "Maar hij oogt gewoon niet fit. Daar moet hij nu aan gaan werken. Dan is het nog de vraag: op welke plek? Vandaag stond hij opgesteld als een soort halve spits, zoals de trainer aangaf. Het is een beetje halfbakken, wat ze doen."