Moment in minuut 57 zorgt voor discussie tijdens FC Emmen - Willem II

Het duel tussen FC Emmen en Willem II is zondagmiddag onbeslist geëindigd. Na 96 minuten voetballen stond er op De Oude Meerdijk een 1-1 stand op het scorebord, die al in het eerste kwartier tot stand kwam door doelpunten van Michael de Leeuw en Mike Trésor Ndayishimiye. FC Emmen besloot het duel uiteindelijk met tien man, nadat Glenn Bijl na een klein uur spelen mede dankzij de inmenging van de VAR een rode kaart kreeg voor een handsbal.

Voor Willem II kwam er midweeks een einde aan het avontuur in de Europa League, na een 0-4 nederlaag tegen Rangers FC. De Tilburgers verzamelden drie punten uit de eerste twee wedstrijden, terwijl opponent FC Emmen nog puntloos was voorafgaand aan het treffen. Toch kwam de thuisploeg al na vijf minuten spelen op voorsprong. Marko Kolar dook na een combinatie met Sergio Peña op in het strafschopgebied, waarna diens schot in eerste instantie nog gekeerd werd door Willem II-doelman Robbin Ruiter. De rebound was vervolgens prooi voor Michael de Leeuw, die de openingstreffer aantekende.

Erg lang kon FC Emmen niet genieten van de voorsprong, want acht minuten later was het alweer gelijk. Vangelis Pavlidis hield oog in oog met FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp het overzicht en bracht Ndayishimiye in stelling, die de bal in een leeg doel schoof. Na de vermakelijke beginfase ontstond er een interessante wedstrijd, waarin over en weer kansen te noteren vielen. Zo raakte Kolar namens de thuisploeg de paal en kwam De Leeuw net tekort om zijn tweede van de middag te maken, terwijl Görkem Saglam maar net over schoot.

Al snel in de tweede helft leek FC Emmen een strafschop te krijgen na een duel tussen De Leeuw en Jo van den Avert, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd geconstateerd dat er daarvoor sprake was van buitenspel. De VAR eiste in minuut 7 andermaal de hoofdrol, toen scheidsrechter Edwin van de Graaf naar het scherm geroepen werd wegens een handsbal van Bijl. De vleugelverdediger zette een sliding in en voorkwam met zijn hand dat Pavlidis de doortocht richting het doel kreeg. Van de Graaf gaf Bijl een rode kaart, maar legde de bal wel buiten het strafschopgebied voor een vrije trap.

Met een man meer was Willem II een aantal keer dicht bij de voorsprong. Ndayishimiye zag een schot gekeerd worden, Saglam schoot net naast en Mats Köhlert raakte de lat met een volley. In het slot van de wedstrijd zochten de bezoekers nadrukkelijk naar de overwinning, maar in de gelijke stand kwam uiteindelijk geen verandering meer. FC Emmen pakt daarmee zijn eerste punt van het Eredivisie-seizoen, terwijl Willem II zijn puntentotaal naar vier tilt.