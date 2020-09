Luis Suárez debuteert met twee goals en een assist bij Atlético Madrid

Luis Suárez kan terugkijken op een zeer geslaagd debuut bij zijn nieuwe werkgever Atlético Madrid. De van Barcelona overgenomen spits kwam zondagmiddag tegen Granada na zeventig minuten bij een 3-0 stand in het veld en had een groot aandeel in de uiteindelijke 6-1 eindstand. Suárez leverde vlak na zijn entree al een assist en nam in de slotfase ook de vijfde en zesde goal van de Madrilenen voor zijn rekening in een wedstrijd die uiteindelijk in 6-1 eindigde.

Met Suárez op de bank vormden João Félix en Diego Costa het aanvalsduo van Atlético en de twee lieten zich in de eerste helft meteen gelden. Na nog geen tien minuten spelen zette Diego Costa zijn ploeg met een rake kopbal op voorsprong en een dikke vijf minuten later was João Félix betrokken bij wat bijna de 2-0 van de thuisploeg werd. De Portugees werd door Domingos Duarte neergehaald in de zestien, waarna Saúl Ñíguez aan mocht leggen voor een strafschop. Doordat doelman Rui Silva de inzet van de middenvelder wist te keren bleef het echter voorlopig bij 1-0.

Vijf minuten voor de rust liet ook Granada zich voor de eerste keer voor het doel van Jan Oblak zien en de doelman moest handelend optreden bij een goede kans voor Victor Díaz. In de tweede helft was het echter weer Atlético dat de klok sloeg en een paar minuten na de rust verdubbelde Ángel Correa op aangeven van João Félix de voorsprong. De jonge aanvaller kreeg een dik kwartier later ook zelf zijn moment toen hij de bal na slim overstappen van Diego Costa in de zestien ontving, zijn tegenstander uitkapte en koeltjes in de korte hoek schoot. Vijf minuten na de 3-0 van João Félix was het tijd voor de entree van Suárez en samen met de Uruguayaan kwamen ook Thomas Lemar en Vitolo binnen de lijnen.

De nieuwkomer was vlak na zijn entree meteen betrokken bij een doelpunt, aangezien het zijn pass was die Marcos Llorente in staat stelde om richting Rui Silva op te stomen en af te ronden. Niet lang daarna dacht Suárez vanaf de strafschopstip voor zijn eerste goal in dienst van los Colchoneros te kunnen tekenen, maar dit feest ging na raadpleging van de VAR niet door. Lang hoefde hij echter niet te wachten, aangezien het twee minuten later alsnog raak was toen Llorente de bal voorzette en Suárez bij de tweede paal tegendraads inkopte. De 5-1 van Molina vlak daarna betekende slechts een kleine pleister op de wonde voor Granada en in de blessuretijd volgde de tweede treffer van Suárez. De invaller stuitte na een combinatie met Vitolo in eerste instantie nog op de paal, maar kon uiteindelijk in de rebound voor zijn tweede goal van de wedstrijd tekenen.