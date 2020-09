Bayern München terug op aarde na ongekende nederlaag

Bayern München heeft zondagmiddag een uiterst verrassende nederlaag geleden. Der Rekordmeister, waar Joshua Zirkzee een basisplaats had, ging op bezoek bij TSG 1899 Hoffenheim met 4-1 onderuit. Het betekent de eerste nederlaag voor der Rekordmeister sinds 7 december 2019, toen Borussia Mönchengladbach met 2-1 te sterk was voor de houder van de Champions League.

Bayern won midweeks de Europese Supercup, door Sevilla na verlenging met 2-1 te verslaan. Door de slijtageslag in Boedapest zag trainer Hansi Flick zich genoodzaakt om drie wijzigingen in zijn elftal door te voeren. Lucas Hernández, Leon Goretzka en Robert Lewandowski bleven buiten de basiself, waardoor Alphonso Davies, Corentin Tolisso en Zirkzee aan de aftrap stonden. Al snel werd duidelijk dat Bayern de midweekse wedstrijd nog in de benen had zitten, want al na een kwartier kwam Hoffenheim op voorsprong.

Een hoekschop van Dennis Geiger werd door Ermin Bicakcic met het hoofd gepromoveerd tot doelpunt. Bij de tweede paal probeerde Davies nog een doelpunt te voorkomen, maar uiteindelijk ging de bal via de Canadese vleugelverdediger over de doellijn. Acht minuten later was het andermaal raak voor Hoffenheim. Benjamin Pavard bracht onbedoeld Munas Dabbur in stelling. De Israëlische spits bleef oog in oog met Bayern-doelman Manuel Neuer uiterst koel en werkte het leer met een subtiele stift in het doel.

Er ontstond vervolgens een interessante wedstrijd, met kansen over en weer. Zo leverde Leroy Sané een gevaarlijke kopbal af, terwijl Neuer een doelpunt van Andrej Kramaric voorkwam. Toch lukte het Bayern nog voor rust om de spanning weer terug te brengen in de wedstrijd. Joshua Kimmich ontving de bal op de rand van het strafschopgebied en krulde de bal op fraaie wijze in de rechterbovenhoek achter Hoffenheim-doelman Oliver Baumann. Bayern bleef in de eerste fase van de tweede helft nadrukkelijk zoeken naar de gelijkmaker, terwijl Hoffenheim aan de andere kant ook gevaarlijk was.

Met een uur op de klok besloot Flick om Zirkzee naar de kant te halen voor Lewandowski. Met de Poolse spits binnen de lijnen slaagde Hoffenheim er echter in om de score verder op te voeren. Kramaric ontving met nog een kwartier op de klok de bal van Ihlas Bebou en kreeg vervolgens de ruimte en tijd om te controleren én raak te schieten. Ondanks een slotoffensief wist Bayern de spanning niet terug te brengen in de wedstrijd en in blessuretijd werd de score nog opgevoerd naar 4-1. Neuer vloerde Bebou, waarna Kramaric vanaf elf meter de uiterst verrassende eindstand bepaalde.