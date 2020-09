Besiktas completeert rampzalige week met beschamende nederlaag

Besiktas heeft zondagmiddag een beschamende nederlaag geleden op bezoek bij Konyaspor. De nummer dertien van het vorige Süper Lig-seizoen was met maar liefst 4-1 te sterk voor de formatie van trainer Sergen Yalçin. De nederlaag in Konya completeert voor Besiktas een rampzalige week, waarin het Portugese Rio Ave de Zwarte Adelaars al uit de Europa League knikkerden.

Met een nederlaag tegen Sivasspor, een overwinning op Trabzonspor en een remise tegen Antalyaspor kende Besiktas geen al te beste seizoensstart. PAOK Saloniki dwarsboomde bovendien eerder al de weg van de Zwarte Adelaars richting het hoofdtoernooi van de Champions League, terwijl Rio Ave afgelopen donderdag een einde maakte aan het Europa League-avontuur. Nadat het 1-1 bleef in Istanbul, namen de Portugezen de strafschoppen beter en zit het Europese avontuur van Besiktas er alweer op.

De rampweek werd zondagmiddag gecompleteerd met de nederlaag tegen Konyaspor. Oguzhan Özyakup begon als bankzitter aan het duel, terwijl Jeremain Lens niet eens bij de selectie zat. Levan Shengelia opende na een klein halfuur spelen de score, waarna het lang duurde voordat Konyaspor definitief afstand nam van Besiktas. Artem Kravets verdubbelde met 63 minuten op de klok de marge, waarna de score een kwartier voor tijd verder opliep.

Shengelia tekende een kwartier voor tijd voor de 3-0, terwijl ook Kravets zijn tweede van de middag maakte en vanaf elf meter de vierde treffer voor Konyaspor verzorgde. In blessuretijd deed Gokhan Töre nog iets terug namens Besiktas, waarmee hij de eindstand op 4-1 bepaalde. De ploeg van Yalçin zakt daarmee weg in de middenmoot van de Süper Lig en neemt het volgende week in eigen stadion op tegen Gençlerbirligi.