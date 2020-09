Tottenham Hotspur incasseert late dreun en laat opnieuw punten liggen

Tottenham Hotspur is er zondagmiddag niet in geslaagd om van Newcastle United te winnen. The Spurs leken dankzij een doelpunt van Lucas Moura lange tijd af te stevenen op een overwinning, maar kregen in de blessuretijd toch nog een veelbesproken doelpunt tegen. Een handsbal van Eric Dier leverde de bezoekers een strafschop op, waarna Callum Wilson de eindstand op 1-1 bepaalde. Tottenham heeft nu een van zijn eerste drie wedstrijden gewonnen, een gelijkgespeeld en een verloren.

Gareth Bale was nog niet fit genoeg om zijn debuut voor Tottenham te maken en de Welshman bekeek de verrichtingen van zijn nieuwe collega’s vanaf de tribune. De eveneens van Real Madrid overgenomen Sergio Reguilón stond ook niet in de basis, daar Ben Davies de voorkeur kreeg. Met de Welshman in de ploeg was Tottenham vanaf het eerste fluitsignaal de gevaarlijkste partij en in de openingsminuten waren er al kansen voor Giovani Lo Celso en Harry Kane. Doelman Karl Darlow voorkwam met twee knappe reddingen een vroege achterstand voor Newcastle, maar moest zich met 25 minuten op de klok toch gewonnen geven toen Harry Kane aan de linkerkant een actie maakte en zijn voorzet voor het doel doorrolde richting Lucas.

Voor de Braziliaan was het bij de tweede paal een koud kunstje om de openingstreffer binnen te werken en in de minuten daarna verdubbelde Tottenham de voorsprong bijna via Kane en Heung-Min Son. Een paar minuten voor de rust volgde een nieuwe kans voor de Zuid-Koreaan, maar zijn poging spatte uiteindelijk uiteen op de lat. Dit bleek de laatste actie van betekenis voor Son want de aanvaller werd na de rust vervangen door Steven Bergwijn. De meest opvallende rol in de tweede helft was echter opnieuw voor Darlow, die met een aantal knappe reddingen op inzetten van Kane, Lo Celso en Érik Lamele de schade voor Newcastle verder beperkt wist te houden.

De bezoekers wisten hier zelf weinig tegenover te stellen, maar kwamen in de slotfase opeens toch nog dicht bij een gelijkmaker. Een kolderiek moment met Davies en Pierre-Emile Höjbjerg leverde bijna een eigen doelpunt op en in de blessuretijd volgde een strafschop voor Newcastle. Een kopbal van Andy Carroll toucheerde de arm van Dier en na een lange bestudering van de beelden door de VAR besloot arbiter Peter Bankes naar de stip te wijzen. Wilson knalde het buitenkansje vervolgens hard via Hugo Lloris in het doel en in het tumult na afloop van het laatste fluitsignaal kreeg Kane nog een rode kaart vanwege protesteren.