FC Utrecht poetst tegen RKC schande van afgelopen seizoen weg

FC Utrecht heeft eindelijk weer van RKC Waalwijk kunnen winnen in de Eredivisie. Na drie opeenvolgende nederlagen wist de ploeg van John van den Brom zondagmiddag met 3-1 te winnen. FC Utrecht was afgelopen seizoen de enige club in de Eredivisie die twee keer van de Brabanders verloor. Het is voor de Domstedelingen de eerste zege van het seizoen, terwijl RKC na drie speeldagen nog altijd nul punten heeft.

De eerste 25 minuten van FC Utrecht waren vrij pover. De ploeg van Van den Brom hanteerde een te laag baltempo om de wedstrijd te kunnen openbreken, daar RKC een muur voor het doel van Kostas Lamprou had opgetrokken. Pas na dik een half uur spelen schoot FC Utrecht voor het eerst écht op doel. Na een prima aanval was het Django Warmerdam die het leer in het zijnet mikte.

FC Utrecht werd ietwat sterker naarmate de eerste helft vorderde en enkele minuten voor de pauze viel verdiende de openingsgoal. Mahi verzilverde een voorzet van Warmerdam en tekende daarmee voor zijn eerste treffer in Utrechtse dienst: 1-0. RKC, waar Vitalie Damascan en Morad El Haddouti na rust hun opwachting maakte, kroop in de tweede helft wat meer uit zijn schulp en dat leidde al snel tot de 1-1.

Het was Damascan die de eerste Eredivisie-goal van RKC in 2020/21 maakte, al had Maarten Paes ogenschijnlijk meer kunnen doen. Een heerlijke treffer van Gyrano Kerk een kwartier voor tijd gaf de doorslag. Een subtiele volley met buitenkant rechts was te machtig voor Lamprou en dat betekende dat de aanvaller met zes van zijn laatste zeven schoten op doel tot scoren kwam: 2-1. Vijf minuten voor het einde won Sander van de Streek een luchtduel van Cyril Ngonge en kopte hij uit een hoekschop keihard raak: 3-1.