Dick Advocaat gaat opnieuw in gesprek met spelers: ‘Nu mogen zij het doen’

Feyenoord won zondagmiddag weliswaar met 4-2 van ADO Den Haag, maar makkelijk hadden de Rotterdammers het niet in de eigen Kuip. Trainer Dick Advocaat zette na afloop van de wedstrijd zijn vraagtekens bij de gehanteerde tactiek, die tot stand kwam in samenspraak met de spelersgroep. De ervaren oefenmeester laat echter weten dat het laatste woord er nog niet over gesproken is.

De spelers willen een meer aanvallende tactiek hanteren, terwijl Advocaat liever zou zien dat zijn ploeg inzakt, de ruimtes klein houdt en dan toeslaat: “Zeker in het buitenland zie je veel ploegen heel vroeg druk zetten en pressie spelen. Maar of dat voor ons ook verstandig is? Je moet het ook wel kunnen”, stelt hij in gesprek met het ANP.

Feyenoord speelde vorige week nog met 1-1 gelijk tegen FC Twente en Steven Berghuis toonde zich daarna kritisch over de gehanteerde speelwijze. Advocaat riep zijn aanvoerder vervolgens weer tot de orde met de boodschap dat hij zijn kritiek beter intern had kunnen houden: “Ik ga maandag toch weer met de spelers in gesprek. Afgelopen week heb ik gepraat, nu mogen zij het doen”, vervolgt de trainer zijn relaas.

“Er vallen me dingen op die ik graag wil en zij niet. Ik denk nog steeds dat wij ruimte nodig hebben. Zij willen het omdraaien. Vandaag hebben we het geprobeerd: vroeg storen, er bovenop zitten. Maar daarmee haal je je eigen ruimte weg. Als je de bal hebt, moet je dan wel weten wat je er mee moet doen. En dat is makkelijker als je de ruimte hebt”, legt hij uit.

Advocaat zette tegen ADO in de rust het een en ander om met het inbrengen van Luciano Narsingh en João Teixeira en bleek hiermee een goede hand van wisselen te hebben. Narsingh kwam tot scoren, terwijl Teixeira zich onderscheidde met zijn goede spel: “Dat was niet uit luxe, ik vond dat ik iets moest doen. Ik had er nog wel twee of drie uit kunnen halen. Teixeira maakte het verschil. Hij weet wat hij moet doen als hij de bal heeft. Dat is een aanwinst voor Feyenoord hoor.”