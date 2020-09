Besluit van Rudi García met Memphis Depay zorgt voor veel vraagtekens

Memphis Depay staat zondagmiddag niet aan de aftrap bij Olympique Lyon in het uitduel met Lorient. Trainer Rudi García kiest voor een 3-4-3-formatie met een aanval bestaande uit Houssem Aouar, Moussa Dembélé en Rayan Cherki. Depay, die normaal gesproken de aanvoerdersband draagt bij les Gones, lijkt het slachtoffer te zijn geworden van de keuze van García om weer met deze formatie aan te treden en begint op de reservebank.

Het besluit van García om Depay te passeren, zorgt voor de nodige vraagtekens. Op Twitter vragen de nodige mensen zich af waarom de Nederlandse aanvaller op de reservebank moet plaatsnemen. Depay wordt de laatste tijd hevig in verband gebracht met een vertrek bij Olympique Lyon en Barcelona geldt als de voornaamste gegadigde om hem over te nemen van de Franse club. Mundo Deportivo schreef zaterdag dat de Catalanen op ‘pole position’ liggen om Depay over te nemen.

Aan de andere kant liet Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas weten dat hij Depay een ‘niet te weigeren voorstel’ had gedaan om zijn tot 2021 lopende contract te verlengen. Terwijl er de afgelopen weken veelvuldig gespeculeerd werd over zijn toekomst, was de Oranje-international nog wel ‘gewoon’ basisspeler in het elftal van García. In de eerste vier duels begon Depay één keer als bankzitter, tijdens het met 2-1 verloren uitduel met Montpellier. Daarin tekende hij overigens nog wel voor een doelpunt, waarmee hij zijn seizoenstotaal naar vier tilde.

Met vijf punten uit drie wedstrijden kent Olympique Lyon geen hele denderende seizoensstart en dat heeft García klaarblijkelijk doen besluiten om zijn formatie andermaal om te gooien. In de wedstrijd tegen Dijon (0-0) trad Olympique Lyon vorige week nog aan in een 4-4-2-formatie, maar García heeft nu opnieuw gekozen voor een 3-4-3-formatie. Dat deed hij ook tegen Girondins de Bordeaux (0-0) en Montpellier (2-1 nederlaag). In de laatstgenoemde wedstrijd begon Depay eveneens op de reservebank, terwijl hij tegen Bordeaux wel in de punt van een driemansaanval stond.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Diomandé, Marcelo, Denayer; Cornet, Guimarães, Lucas, Dubois; Aouar, Dembele en Cherki.