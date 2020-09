Roger Schmidt verrast met bankzitter in opstelling mét Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren staat zondagmiddag aan de aftrap bij PSV in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De achttienjarige aanvallende middenvelder was in de eerste fase van het seizoen niet onbetwist, maar krijgt in Almelo het vertrouwen van trainer Roger Schmidt. De Duitse oefenmeester heeft tevens een basisplaats ingeruimd voor Michal Sadílek, die dit seizoen voor het eerst aan de aftrap verschijnt. Donyell Malen begint daarentegen op de reservebank.

Ihattaren zat tijdens de wedstrijden tegen FC Groningen (1-3 zege) en NS Mura (1-5 zege, in de Europa League) op de reservebank, terwijl hij tussendoor in het duel met FC Emmen (2-1 zege) wél aan de aftrap stond. “Hij is een groot talent, maar ik moet de beste elf kiezen voor een wedstrijd. We moeten hem nog verder ontwikkelen. Hij is pas achttien jaar, we kunnen niet doen alsof hij al heel veel ervaring heeft”, sprak de oefenmeester vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Heracles.

Schmidt heeft nu dus andermaal plaats voor Ihattaren in zijn basiself, die op de nodige plaatsen gewijzigd is ten opzichte van het gewonnen duel in Slovenië. In de defensie keert Nick Viergever terug, wat ten koste gaat van Olivier Boscagli. Ryan Thomas is niet van de partij, waardoor Pablo Rosario Sadílek naast zich treft. De Tsjech, die vorig seizoen nog geregeld als linksback speelde, maakte tegen NS Mura zijn eerste speelminuten van het seizoen, door als invaller binnen de lijnen te komen.

Ihattaren en Mauro Júnior spelen op de flanken, waardoor Bruma weer naar de aanval verhuist. Verrassend genoeg vormt hij daar een koppel met Cody Gakpo, waardoor Malen plaatsneemt op de reservebank in Almelo. De spits vormde afgelopen week in Slovenië nog het aanvalskoppel met Maximiliano Romero, die in dat duel een zware knieblessure opliep en tot het einde van het seizoen uit de roulatie is. Tot slot maakt Lars Unnerstall met een lichte blessure geen deel uit van de wedstrijdselectie van PSV, waardoor Maxime Delange zijn plaats overneemt.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Rente, Bijleveld, Vloet; Bakis en Szöke.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Rosario, Sadílek, Mauro Júnior, Ihattaren; Bruma en Gakpo.