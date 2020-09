Jorge Mendes-connectie levert Anwar El Ghazi mogelijk nieuw avontuur op

Anwar El Ghazi kan met vier doelpunten en vier assists terugkijken op een niet onaardig debuutseizoen namens Aston Villa in de Premier League. De kans is echter aanwezig dat het hier voorlopig ook bij zal blijven, aangezien er in Engeland wordt gespeculeerd dat de voormalig Ajacied inmiddels uit mag kijken naar een nieuwe club. Zijn werkgever haalde met Bertrand Traoré al een nieuwe concurrent binnen voor El Ghazi en zou niet afwijzend staan tegenover een, al dan niet tijdelijk, vertrek.

El Ghazi kwam afgelopen maandag niet in actie tijdens de seizoensopener van the Villans tegen Sheffield United. Donderdag was er wel een basisplaats voor de aanvaller in de EFL Cup tegen Bristol City en in dat duel was hij zelfs trefzeker. Desondanks is de concurrentie in Birmingham fors, met naast Traoré ook spelers als aanvoerder Jack Grealish, Trézéguet en Jota als kandidaten voor de vleugels.

Vanuit Griekenland komt dit weekend het bericht dat Olympiacos in de markt zou zijn voor El Ghazi. De Griekse topclub is op zoek naar een nieuwe vleugelaanvaller en volgens SDNA is de tweevoudig international van het Nederlands elftal een van de kandidaten, naast de door Al-Ittihad aan Fenerbahçe verhuurde Garry Rodrigues en Southampton aanvaller Sofiane Bouffal.

Olympiacos denkt een kans te maken vanwege zijn goede banden met zaakwaarnemer Jorge Mendes, bij wiens kantoor Gestifute El Ghazi zich heeft aangesloten. De Griekse topclub zou daarbij denken aan een huurdeal voor dit seizoen. De aanvaller ligt nog tot medio 2023 vast bij Aston Villa en zou zodoende normaal gesproken volgend jaar weer terugkeren in Engeland.