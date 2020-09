Berghuis slaat terug naar Krabbendam: ‘Moet ik daarop reageren dan?’

Het is nog steeds mogelijk dat Steven Berghuis Feyenoord in de laatste fase van de transferperiode inruilt voor een buitenlands avontuur. Volgens Voetbal International is Inter Miami FC, de club van mede-eigenaar David Beckham, nadrukkelijk in de markt voor de vleugelaanvaller. Berghuis zelf haalt zijn schouders op over de geruchten over een mogelijke verhuizing richting de Major League Soccer.

"Eigenlijk is dat (een transfer naar Inter Miami FC, red.) allemaal niet concreet, daarom ben ik er ook niet mee bezig", zo benadrukt Berghuis kort na de 4-2 overwinning van Feyenoord op ADO Den Haag in gesprek met FOX Sports. "Het is alleen concreet als clubs zich officieel melden bij Feyenoord, dan denk je er misschien over na. Anders is het niet aan de orde", aldus de buitenspeler, die met een kwinkslag de geruchten relativeert: "Miami is een geweldige vakantiebestemming." De verhalen over een eventueel vertrek bij Feyenoord bevallen hem allerminst. "Martijn Krabbendam (verslaggever van Voetbal International, red.) gooit dat erin? Moet ik daarop reageren dan? Er is geen club die zich officieel heeft gemeld."

David Beckham wil Steven Berghuis koppelen aan Gonzalo Higuaín

De kans is aanwezig dat Feyenoord de vleugelaanvaller alsnog kwijtraakt. Lees artikel

Het Algemeen Dagblad meldde zaterdag dat Feyenoord contractueel verplicht is om om de tafel te gaan zitten met elke club die bereid is om meer dan acht miljoen euro voor Berghuis neer te tellen. Deze afspraak is vorig jaar gemaakt door Sjaak Troost en Toon van Bodegom toen het contract van de buitenspeler werd verlengd tot medio 2022. Feyenoord wilde destijds voorkomen dat Berghuis naar PSV zou vertrekken en mede daardoor werd diens jaarsalaris in De Kuip verhoogd naar 1,9 miljoen euro.

Berghuis komt tevens terug op zijn veelbesproken interview met Hans Kraay junior na het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente van vorige week zondag. Hij maakte toen een geïrriteerde indruk door enkele vragen van de verslaggever over het vertoonde spel van Feyenoord. Volgens trainer Dick Advocaat had Berghuis zijn kritiek beter intern kunnen houden. "Het hoort er een beetje bij", verzucht de begeerde aanvaller een week later. "Het is allemaal niks persoonlijks, we willen allebei het beste voor Feyenoord. Ik was na de wedstrijd wat emotioneel en gefrustreerd. Het was de eerste thuiswedstrijd na zeven maanden. Dan wil je het publiek wat geven. Daar komt die teleurstelling vandaan. De trainer vond het iets te, maar dat is niks persoonlijks. Zo vat ik het ook niet op. Hij had ook gelijk."