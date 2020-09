Debuut Jeroen Zoet en Spezia in Serie A eindigt in grote deceptie

Spezia en Jeroen Zoet hebben zondag hun debuut in de Serie A gemaakt. De promovendus ging kansloos onderuit tegen Sassuolo, dat met 1-4 won en ook nog eens drie doelpunten door de VAR afgekeurd zag worden. Het duel werd afgewerkt in het Stadio Dino Manuzzi in Cesena. Het eigen stadion van Spezia voldoet niet aan de eisen voor de Serie A en zodoende speelden de teams driehonderd kilometer verderop.

Zoet kreeg na twaalf minuten reeds zijn eerste tegengoal in Italiaanse dienst om de oren. Filip Djuricic speelde Jacopo Sala aan de linkerkant van het strafschopgebied wel heel makkelijk door de benen, waarna hij de bal langs de Nederlander in de verre hoek schoof: 0-1. Acht minuten later schoot ook Francesco Caputo de bal achter Zoet, maar de VAR greep in en constateerde buitenspel. Spezia poetste de achterstand na een half uur spelen weg: na een goede pass van Matteo Ricci kreeg Andrey Galabinov veel ruimte en zorgde hij met zijn hoofd voor de eerste treffer ooit van Spezia op het allerhoogste niveau: 1-1.

Sassuolo trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Na nog geen uur spelen dacht Caputo opnieuw te hebben gescoord toen hij de bal over Zoet heen werkte, maar wederom constateerde de VAR buitenspel. Vijf minuten later was het alsnog raak. Zoet haalde Caputo onderuit in het strafschopgebied en Domenico Berardi schoot de bal vanaf elf meter dwars door het midden: 1-2.

Het was niet de laatste tegentreffer voor Zoet, die ook geen antwoord had op een volley van Grégory Defrel na voorbereidend werk van Caputo. Laatstgenoemde kreeg drie minuten later, na een inzet van Galabinov op de lat, eindelijk zijn verdiende doelpunt. De routinier ging achter een lange bal aan werkte het leer fraai achter Zoet: 1-4. Een geruststelling voor Caputo, daar hij twee minuten later wegens buitenspel opnieuw een doelpunt aan zich voorbij zag gaan. Spezia speelt midweeks een uitwedstrijd tegen Udinese.