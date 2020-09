Wesley Sneijder roept KNVB op tot sancties na racismerel

De KNVB onderzoekt een racistisch bericht van het JO17-2 elftal van de Vleutense amateurclub PVCV. Het team zou spelen tegen een jeugdelftal van DHSC, de amateurclub van Wesley Sneijder. De manier waarop werd toegeleefd naar de ontmoeting zorgde voor de nodige verontwaardiging. “Morgen onze eerste interland tegen DHSC”, was te lezen op het Instagram-account. “Kom gerust kijken, spektakel gegarandeerd. De vraag is niet of er gevochten gaat worden, maar hoeveel mensen Frenk KO gaat slaan.”

“Vergeet niet je paspoort en extra sloten voor je fiets mee te nemen.” Het JO17-2 elftal plaatste naast het logo van de eigen vereniging ook nog eens de Marokkaanse vlag. PVCV betreurt de gang van zaken. “Wij als PVCV distantiëren ons van de uitlatingen door deze individuen. Dit heeft niets met PVCV te maken en wij veroordelen dit soort uitlatingen dan ook ten zeerste. Er is vanuit ons bestuur ook contact met DHSC om dit probleem in de kern aan te pakken. Excuses hiervoor”, gaat de club door het stof.

PVCV heeft DHSC ook een e-mail gestuurd met excuses over het incident en Sneijder veroordeelt het incident. “Racisme moet hard aangepakt worden. Wat nou als wij als DHSC zelf gereageerd zouden hebben? Het antwoord kan ik wel invullen”, benadrukt de voormalig Oranje-international. “Dan hadden we een heel groot probleem gehad. Ik reken op sancties van de KNVB. Dit kunnen en mogen we niet accepteren noch tolereren.”

"Vergeet niet je paspoort mee te nemen en neem extra sloten mee voor je fiets.." Ongelooflijk, @PVCVVleuten. Wat vindt @KNVB ervan dat ze hier kinderen leren hoe ze racistisch moeten zijn?! pic.twitter.com/39eb9Swv1m — Sa?a | ?? (@SafaTweets) September 26, 2020

PVCV JO17-2 heeft het bericht verwijderd en benadrukt nu dat het totaal niet de bedoeling was om racistisch over te komen. “Excuses naar iedereen die door deze post gekwetst is of zich gekwetst voelt. We hadden dit nooit mogen doen. We begrijpen dat we een enorme fout hebben gemaakt en zullen dit ook nooit meer doen.” De KNVB onderzoekt het voorval. “Wij zijn pas geleden de campagne ’Ons voetbal is van iedereen’ gestart om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan, dus we nemen dit ook erg serieus. We zijn hiervan op de hoogte en zullen hier zo snel mogelijk achteraangaan.”