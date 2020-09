Senesi eist hoofdrol op bij winnend Feyenoord met sensationele omhaal

Feyenoord heeft zich hersteld van het puntverlies tegen FC Twente (1-1) van vorige week zondag. De formatie van trainer Dick Advocaat won in de eigen Kuip in een boeiend duel met 4-2 van ADO Den Haag, dat na drie duels nog puntloos is in de Eredivisie. Feyenoord kende een dramatische start en had tevens de VAR tegen bij het tweede doelpunt van ADO, maar desondanks staat men na drie competitiewedstrijden op zeven punten. Hoogtepunt van de middag was de fabelachtige omhaal van verdediger Marcos Senesi.

Feyenoord moest vlak voor de aftrap een tegenvaller incasseren. Nicolai Jörgensen viel geblesseerd uit in de warming-up en Róbert Bozeník werd gelijk aangewezen als diens vervanger. Mark Diemers ontbrak ook bij de thuisclub vanwege een lichte blessure. ADO had geen boodschap aan de problemen van Feyenoord en nam in de elfde minuut brutaal de leiding. Doelman Justin Bijlow had geen antwoord op een geplaatste schuiver van Jonas Arweiler. De gastheren leken daarna even de kluts kwijt te zijn en het was aan Bijlow te danken dat ADO de voorsprong niet verdubbelde toen Samy Bourard en Vicente Besuijen in kansrijke positie afdrukten.

De voorsprong van ADO verdween in de 27ste minuut, toen de slecht begonnen Lutsharel Geertruida bij de tweede paal een afgemeten hoekschop binnenkopte. Het was het eerste Eredivisie-doelpunt van de Feyenoord-verdediger. Luttele minuten voor rust verzuimde Bryan Linssen om Feyenoord al koppend op voorsprong te brengen. Die voorsprong kwam er alsnog na rust, toen Linssen en Orkun Kökcü waren vervangen door João Texeira en Luciano Narsingh. Na bijna een uur spelen kreeg Senesi het publiek in De Kuip op de banken door met een sensationele omhaal voor de 2-1 te zorgen.

De euforie rondom het huzarenstukje van Senesi was tien minuten later echter alweer verdwenen. Bijlow haalde Arweiler onderuit in het strafschopgebied en arbiter Dennis Higler wees gelijk naar de stip. De zwakke inzet van de Duitser werd gekeerd door Bijlow, die daarmee de held van Feyenoord was. Op advies van de VAR moest de strafschop echter worden overgenomen, want er waren enkele spelers te vroeg ingelopen bij de poging van Arweiler. Laatstgenoemde liet de penalty over aan Shaquille Pinas en hij schoot wél onberispelijk raak: 2-2. Diezelfde Pinas veranderde later nog van held naar schlemiel bij ADO.

ADO hield de gelijke stand niet lang vast, want in de 71ste minuut schoot de ingevallen Narsingh raak in de verre hoek achter doelman Luuk Koopmans. Het was de tweede keer deze middag dat Steven Berghuis als aangever fungeerde. De aan Inter Miami FC gelinkte Berghuis gooide het aantrekkelijke duel zelf in het slot vanaf elf meter, na vermeend hands van Pinas. Volgens ADO kreeg de doelpuntenmaker de bal ongelukkig tegen de hand aan, maar Higler hield na overleg met de VAR vast aan zijn beslissing om de bal op elf meter te leggen. Berghuis knalde de bal vervolgens hard in het dak van het doel. Bij ADO kwam voormalig Feyenoorder Michiel Kramer in de slotfase nog binnen de lijnen, maar ook hij kon de derde nederlaag op rij in de Eredivisie niet voorkomen. Feyenoord staat na de zege op plek drie, twee punten achter koploper Ajax.