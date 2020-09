De Graafschap herstelt zich van 7-3 verlies en boekt derde thuiszege

De Graafschap heeft zondag laten zien dat de 7-3 nederlaag van afgelopen week een incident lijkt te zijn geweest. De ploeg van Mike Snoei was op De Vijverberg met 2-0 te sterk voor NEC en dat betekende alweer de derde thuiszege van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De doelpunten in Doetinchem kwamen op naam van Mohamed Hamdaoui: 2-0. De Graafschap stijgt met negen punten naar de vijfde plek en wacht volgende week een uitwedstrijd tegen Excelsior.

De Graafschap en NEC hielden elkaar voor rust in evenwicht zonder te scoren, maar de beste kansen waren voor de bezoekers. Na een minuut of achttien kon Ole Romeny uithalen vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar Rody de Boer wist zijn inzet te keren. Niet veel later waagde ook Joep van der Sluijs een poging toen hij zag dat De Boer niet goed gepositioneerd stond. De keeper was echter attent.

Vlak voor de pauze had NEC opnieuw uitzicht op een openingsgoal. Na een dieptepass van Van der Sluijs kwamen de bezoekers er snel uit, maar het schot van Rangelo Janga was veel te zacht. De Graafschap zette NEC in de tweede helft meer onder druk en in twee minuten tijd kwam de ploeg van Snoei tweemaal tot scoren, met Hamdaoui als hoofdrolspeler.

Norbert Alblas redde eerst op een schot van Daryl van Mieghem, maar in de rebound schoot Hamdaoui keihard raak in het dak van het doel: 1-0. Cas Odenthal legde niet veel later Van Mieghem neer in het strafschopgebied, waarna Hamdaoui de bal vanaf elf meter opnieuw achter Alblas schoot. NEC, dat zes punten uit vijf duels heeft, speelt volgende week een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven.