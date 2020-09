Hilariteit bij FOX Sports om 'Bryan Linssen-methode: 'Dat lieg je'

Ralf Seuntjens viel maandagavond geblesseerd uit in het uitduel van De Graafschap met Jong AZ (7-3) en even werd gevreesd voor een zware enkelkwetsuur bij de boomlange aanvoerder. Bijna een week later echter komt de aanvaller met goed nieuws. Seuntjens, die het duel met NEC van zondagmiddag nog wel moet laten schieten, is weer helemaal pijnvrij. Een door Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen verstrekt wondermiddel heeft de spits enorm goed geholpen.

"De vocht is snel uit de enkel gegaan door de Bryan Linssen-techniek van mosterd", verklaart Seuntjens zondagmiddag tegenover FOX Sports. "Edwin (Linssen, assistent-coach van De Graafschap, red.) had het mij geadviseerd en ik heb het twee nachten geprobeerd. Het vocht was gelijk weg." Verslaggever Pascal Kamperman denkt dat het een grap is van Seuntjens: "Dat lieg je." De 31-jarige aanvaller benadrukt echter dat hij serieus is over de behandeling: "Het is echt waar, ik zweer het."

"Het is oude, Franse mosterd", aldus Seuntjens, die nog maar eens benadrukt dat zijn verhaal niet verzonnen is. "Ik zweer het, echt! Vraag maar straks aan de trainer (Mike Snoei, red.), het is ongelooflijk. Ik geloofde het eerst ook niet. Edwin is de broer van Bryan en die werkt hier, zo kwam het dus tot stand." De aanvaller staat zelf ook te kijken van de snelle herstelperiode. "Als er nog vocht in de enkel zit doet alles pijn met lopen. Maar dat is er nu vrijwel uit, zeg maar."

Linssen liet in februari in gesprek met de Gelderlander weten dat hij mosterd gebruikte voor een vervelende voetblessure. Hij kreeg de tip van Christiaan Büttner, de vader van Alexander Büttner, toen hij eerder al eens kampte met een kwetsuur aan de enkel. "Ik ga nu zeker mosterd op de voet smeren. Omdat dat helpt. Ik doe er alles aan om snel terug te komen. Ik wil geen wedstrijd missen."