Koeman kiest voor verrassende namen bij Barça voor openingsduel

Ronald Koeman adviseerde Riqui Puig onlangs om Barcelona te verlaten, omdat het uitzicht op speeltijd niet erg groot is bij de Catalaanse grootmacht. Desondanks is de talentvolle middenvelder, gelinkt aan onder meer Ajax en PSV, gewoon opgenomen in de wedstrijdselectie van Barcelona voor het thuisduel met Villarreal van zondagavond. De aftrap in het Camp Nou is om 21.00 uur.

In de 23-koppige selectie voor het eerste competitieduel van Barcelona van dit seizoen is ook plaats voor Júnior Firpo en Rafinha, twee spelers die ook mogen uitzien naar een andere werkgever. Ansu Fati is weer fit genoeg om speelminuten te maken voor de Catalanen. Aanwinsten Miralem Pjanic en Francisco Trincão kunnen hun LaLiga-debuut maken namens Barcelona, dat vanwege de Europese verplichtingen van afgelopen seizoen later aan de jaargang 2020/21 begint.

Koeman, die ook voor zijn debuut in LaLiga staat als coach van Barcelona, kiest normaal gesproken voor Frenkie de Jong op het middenveld. Het is aannemelijk dat Lionel Messi vanaf de rechterkant opereert. Koeman kan niet beschikken over de geblesseerden Marc-André ter Stegen, Martin Braithwaite en Samuel Umtiti.