Ajax maakt exacte transfersom van Sergiño Dest bekend

Sergiño Dest verkast van Ajax naar Barcelona. De negentienjarige rechtsback doorliep de medische keuring zonder problemen en gaat een contract tot medio 2025 in het Camp Nou tekenen. De back krijgt bij Barcelona een afkoopclausule van vierhonderd miljoen euro. Dest stond nog tot medio 2022 onder contract bij Ajax. Ajax ontvangt een transfersom van 21.230.000 euro, zo meldt de club. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen tot 26.230.000 euro. Vrijdagmiddag wordt de verdediger gepresenteerd bij de Catalaanse topclub.

Dest werd op 3 november 2000 geboren in Almere en speelde sinds 2012 bij Ajax. Hij maakte op 27 juli 2019 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd Ajax – PSV (2-0) om de Johan Cruijff Schaal, waarbij hij direct zijn eerste prijs met Ajax 1 pakte. De Amerikaans international speelde tot nu toe 38 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin twee doelpunten.

Dest voor het eerst in Camp Nou: 'Wauw'

Dest kon in de afgelopen periode ook rekenen op serieuze interesse van Bayern München. De Champions League-winnaar meldde zich in de persoon van technisch directeur Hasan Salihamidzic zelfs in Amsterdam om over een transfer te praten. De international van de Verenigde Staten vervolgt zijn loopbaan echter bij Barcelona. De overgang kwam in een stroomversnelling nadat trainer Ronald Koeman rechtsback Nélsom Semedo voor minimaal dertig miljoen euro naar Wolverhampton Wandererers zag vertrekken.

Dest brak vorig seizoen door bij Ajax, waar hij tot dusver 39 officiële wedstrijden speelde. Deze jaargang moest het zelf opgeleide talent genoegen nemen met invalbeurten, omdat Noussair Mazraoui de voorkeur kreeg van trainer Erik ten Hag als rechtsback. Dest maakte zaterdag tegen Vitesse (2-1) als invaller zijn laatste speelminuten in de Johan Cruijff ArenA. De jonge verdediger is na Miralem Pjanic, Francisco Trincão, Matheus Fernandes en Pedri de vijfde aanwinst van Barcelona voor dit seizoen.