David Wagner vertrekt per direct na dramatische start

David Wagner is geen trainer van Schalke 04 meer. De hekkensluiter van de Bundesliga laat zondag weten dat de wegen van de trainer en de Duitse club per direct scheiden. Ook assistenten Christoph Bühler en Frank Fröhling vertrekken bij Schalke 04. De mededeling komt een dag na de 1-3 nederlaag tegen Werder Bremen.

“We hadden allemaal gehoopt dat we samen met David Wagner de zaken op sportief vlak konden veranderen. Helaas leverden de eerste twee speeldagen niet de gewenste resultaten op. We hebben daarom besloten om met andere mensen een nieuwe weg in te slaan”, legt Jochen Schneider, directeur sport en communicatie, op de clubsite uit.

Schalke 04, dat vorig seizoen als twaalfde eindigde, staat momenteel op de laatste plek in de Bundesliga. Vorige week verloor de club met 8-0 van Bayern München. Zaterdag volgde de thuisnederlaag tegen Werder Bremen. Schalke 04-speler Ozan Kabak raakte tijdens het duel nog in opspraak door na een overtreding op Ludwig Augustinsson naar zijn tegenstander te spugen. Kabak verzekerde dat een verkeerd beeld was gewekt.

"Ik wil mijn oprechte excuses aan Ludwig Augustinsson aanbieden", benadrukte Kabak via zijn sociale media-kanalen. "Dat was niet mijn intentie. Het was een ongeluk. Ik mikte niet op hem. De camarahoek zorgt voor een bedrieglijk beeld van het moment. Ik heb nooit naar een tegenstander gespuugd en dat zal ik IN DE TOEKOMST ook nooit doen. Dat is onsportief. Het was erg ongelukkig, maar desondanks wil ik Augustinsson toch mijn excuses aanbieden."