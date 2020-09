Ten Hag: ‘Ik zou zeggen: Den Haag, steek de hand in eigen boezem’

Ajax boekte zaterdagavond een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Vitesse in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Erik ten Hag is na afloop niet alleen blij met de zege, maar ook met het gedrag van de fans in het stadion aangaande de coronaregels. "Ik ben blij dat het in de Arena heel erg goed gaat. Zeker gezien het wedstrijdverloop, want dan komen er toch emoties", zegt de coach, geciteerd door Voetbal International.

Vlak voor rust, bij een 1-0 voorsprong, moesten de Amsterdammers met tien man verder door een rode kaart van Edson Álvarez. Vitesse kwam daarna via Riechedly Bazoer langszij, maar door een goal van Antony pakte de thuisploeg alsnog de winst. Ten Hag vond het publiek erg gedisciplineerd. "Ik denk dat het in 99 procent van de stadions op dit moment heel gedisciplineerd gaat. Hier en daar zijn er foutjes gemaakt door het publiek, maar dat is op enkele plekken", aldus Ten Hag.

NIEUWE BEELDEN? Grote groep supporters van Willem II Tilburg leeft de coronaregels niet na. Voor het feest is een vergunning. Ondertussen waarschuwt Diederik Gommers voor een lockdown ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 24 september 2020

Politici, onder wie premier Mark Rutte en minister Tamara van Ark, waren erg kritisch op het gedrag van fans van onder meer Willem II, dat afgelopen donderdag in de voorronde van de Europa League speelde tegen Rangers FC. "Als je het grote geheel ziet, dan gaat het uitstekend in het betaalde voetbal", reageert Ten Hag. "Dan gaat het misschien wel beter dan in de maatschappij. Misschien is het voetbal juist wel het voorbeeld voor de maatschappij. Alleen het is zo jammer dat het verkeerd gaat in Tilburg."

"Op een event - en dat snap ik dan weer niet - dat door de overheid wordt georganiseerd", vervolgt Ten Hag. De Ajax-coach doelt op het feit dat burgemeester Theo Weterings toestemming gaf aan maximaal achthonderd supporters om de wedstrijd samen te kijken op een groot scherm op het Olympiaplein. "Je kunt bijna aannemen dat het verkeerd gaat, als je mensen zo dicht op elkaar zet met alcohol erbij. Dan zou ik zeggen: Den Haag, steek de hand in eigen boezem", stelt Ten Hag.