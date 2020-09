Crisis bij Schalke: Spugende Ozan Kabak wijst naar ‘bedrieglijke camerahoek’

Ozan Kabak heeft zich genoodzaakt gezien om op sociale media zijn verontschuldigingen aan te bieden. De verdediger annex Turks international van Schalke 04 kwam zaterdagavond onder vuur te liggen toen hij na bijna een half uur in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen (1-3 verlies) na een overtreding op Ludwig Augustinsson ook nog eens naar zijn tegenstander op de grond spuugde. Kabak verzekert dat een verkeerd beeld is gewekt.

“Ik wil mijn oprechte excuses aan Ludwig Augustinsson aanbieden”, benadrukt Kabak via zijn sociale media-kanalen. “Dat was niet mijn intentie. Het was een ongeluk. Ik mikte niet op hem. De camarahoek zorgt voor een bedrieglijk beeld van het moment. Ik heb nooit naar een tegenstander gespuugd en dat zal ik IN DE TOEKOMST ook nooit doen. Dat is onsportief. Het was erg ongelukkig, maar desondanks wil ik Augustinsson toch mijn excuses aanbieden.”

Kabak werd niet bestraft voor het incident, maar moest zes minuten voor tijd alsnog van het veld toen hij zich breed maakte ten opzichte van David Selke en zijn tweede gele kaart ontving. Werder-coach Florian Kohfeldt betreurde het incident toen hij de beelden zag. “De situatie van Schalke is natuurlijk niet bijster positief, maar dit is iets wat absoluut niet op het voetbalveld thuishoort. Als dit was waargenomen, dan had men geen enkele seconde moeten nadenken. Dit was duidelijk een donkerrode kaart.”

Augustinsson kreeg het naar eigen zeggen op het moment zelf niet mee. “Daar heb ik niks van gemerkt. Het is absoluut kein Fairplay en heeft niks met voetbal te maken. Maar hij heeft later rood gekregen en wij hebben gewonnen”, benadrukte hij. De crisis van Schalke kent zijn weerga niet. De roemruchte club uit Gelsenkirchen heeft al sinds 17 januari geen enkele wedstrijd in de Bundesliga meer gewonnen en verloor op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen met liefst 8-0 van Bayern München.