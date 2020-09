‘Toen ik zag dat PSV interesse had, besloot ik Eran Zahavi te appen’

Eran Zahavi verbond zich een week geleden aan PSV. De 33-jarige Israëliër is transfervrij overgekomen van Guangzhou R&F, de club van trainer Giovanni van Bronckhorst, en tekende voor twee jaar in Eindhoven. Landgenoot Ben Sahar is ervan overtuigd dat zijn landgenoot een succes gaat worden in Nederland, het land waar hij zelf de tenues van De Graafschap en Willem II om de schouders droeg.

Sahar, nu 31 jaar oud en inmiddels op de loonlijst van APOEL Nicosia, werd in het begin van zijn prille loopbaan door Chelsea bij De Graafschap gestald. In het seizoen 2014/15 kwam de aanvaller voor Willem II uit. Sahar kijkt ernaar uit om Zahavi op de Nederlandse velden te zien en claimt zelfs een aandeel te hebben gehad in de transfer. “Toen ik het nieuws zag dat PSV interesse had, besloot ik om hem te appen en hem te adviseren om deze kans te pakken”, verzekert Sahar aan Voetbal International.

“Ik ken Nederland, de Eredivisie en PSV. Ik ben blij dat hij ook daadwerkelijk voor deze aanbieding is gegaan.” PSV gaat in alle opzichten veel plezier beleven aan Zahavi, zo voorziet Sahar. “De laatste jaren heeft hij heel veel gescoord en dat komt door hoe hij is als persoon. Het is echt ongelooflijk hoe hard hij werkt, hoe graag hij wil leren. Eran is altijd scherp, altijd hongerig om meer doelpunten te maken.”

“Maar hij is niet alleen een doelpuntenmaker: hij is ook een echte leider. Dat is heel belangrijk voor PSV, dat veel jonge spelers heeft. Eran brengt niet alleen goals en assists, hij helpt een ploeg ook op andere manieren.” Zahavi speelde de afgelopen vier seizoenen in China, waar hij met 103 doelpunten in 117 wedstrijden uitstekende statistieken kende. Eerder maakte de spits in zijn vaderland al indruk namens Maccabi Tel Aviv, waar hij in 157 wedstrijden tot 122 treffers kwam.

Bij Hapoel Tel Aviv maakte Zahavi eerder 33 doelpunten in 127 wedstrijden. In totaal staat de teller voor de Israëliër, die ook kort voor Palermo speelde en daar minder succesvol was, op 260 doelpunten in 427 duels. Hij werd drie keer topscorer van de Israëlische competitie en twee keer topscorer van de Chinese competitie. Hij werd in beide landen ook Speler van het Jaar.