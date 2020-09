Megatransfer Manchester City in afrondende fase: ‘Een speciale avond voor mij’

De overgang van Rubén Dias van Benfica naar Manchester City is vrijwel in kannen en kruiken. De verdediger vormde zaterdagavond in het thuisduel met Moreirense (2-0) een centraal duo met Jan Vertonghen en luisterde zijn waarschijnlijke afscheidswedstrijd op met de openingstreffer. Na afloop van het duel in het Estádio da Luz erkende de 23-jarige Portugees international indirect dat hij op het punt staat om te vertrekken. “Het was vanavond heel speciaal voor mij en je kan wel begrijpen waarom”, vertelde hij na afloop aan Portugese media.

Vriendin en zangeres April Ivy insinueerde via Instagram Stories ook dat een transfer aanstaande is. Over de precieze constructie van de deal zal de komende dagen duidelijkheid ontstaan. Manchester City en Benfica hebben volgens Portugese media en transferexpert Fabrizio Romano een akkoord over een transfersom van 55 miljoen euro voor Dias bereikt. Nicolás Otamendi bewandelt de omgekeerde weg. Romano verzekert dat de Argentijns international zaterdagavond tot een vergelijk met Benfica over een contract tot medio 2023 kwam. De vraag is nu of Otamendi in de deal van 55 miljoen euro wordt betrokken, daar Romano de transferwaarde van de verdediger op 15 miljoen euro schat.

Dias en Manchester City kwamen afgelopen week al tot een akkoord over een verbintenis tot de zomer van 2025. De Portugees is inmiddels op weg naar Engeland voor een medische keuring en de afronding van de laatste details. Jorge Jesus erkende na afloop van de 2-0 overwinning dat Dias op weg is naar Engeland. “Hij heeft zijn waarde in Portugal bewezen en Josep Guardiola is niet stom”, gaf de trainer aan. “Otamendi kan onderdeel van de transfer uitmaken, ja. Natuurlijk bevalt hij. Als ik zou moeten kiezen, heb ik liever Dias. Maar ik ben ook heel tevreden als ik Otamendi in ruil krijg.” De Portugese competitie is geen onbekend terrein voor Otamendi: hij speelde eerder drie jaar voor aartsrivaal FC Porto.

Dias was zeker niet de eerste optie van Manchester City. De Engelsen brachten eerder deze maand een formeel bod van wederom 55 miljoen euro op Jules Koundé uit, maar Sevilla nam daar in tegenstelling tot Benfica geen genoegen mee. Met Dias heeft Josep Guardiola, die eerder al Nathan Aké verwelkomde, eindelijk een rechtsbenige centrumverdediger waar hij sinds het vertrek van Vincent Kompany naar op zoek was. De komst van Kalidou Koulibaly van Napoli bleek té gecompliceerd. De vraag is nu of Eric Garcia zijn laatste contractjaar zal uitdienen of alsnog een transfer naar zijn ex-werkgever Barcelona maakt.