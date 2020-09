Ten Hag slaat steil achterover: ‘Gemeen spel? Dit is belachelijk’

Met hangen en wurgen behield Ajax zaterdagavond zijn ongeslagen status in de Eredivisie. Op het moment dat het team van Erik ten Hag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-1) met tien man, na een rode kaart voor Edson Álvarez onder de druk leek te bezwijken, besliste Antony het duel met een bevlieging. In de optiek van Ten Hag was de overwinning van Ajax ‘dikverdiend’. “Hoe we met tien man hebben gevoetbald, was uitstekend.”

“Het was geen goed begin van ons tegen een zeer moedig Vitesse. Zij hebben ook goed gespeeld. Maar je weet dat als het zo open wordt, wij toch veel kwaliteit hebben. En dat zag je ook na de rode kaart.” Ten Hag kon geen begrip opbrengen voor de beslissing van Pol van Boekel om Álvarez rood te geven. De Mexicaan stond bij een duel met Loïs Openda kort op diens been, maar Ten Hag zag geen enkele opzet.

“Ik begreep er niets van toen het gebeurde”, benadrukte de trainer, die bij FOX Sports de beelden te zien kreeg. “Néééé. Nee. Hij gaat voor de bal. Dit heeft niks met gemeen spel te maken. Je ziet toch dat hij voor de bal gaat? Als je tenminste gevoetbald hebt. Niet in die duels komen? Het is geen schaken en dammen. Dit is absoluut geen rode kaart. Maar ernstig gemeen spel? Nee, dit is belachelijk. Dit is een duel waar hij voor de bal gaat.”

“Tegen Sparta was het ook onterecht”, doelde hij op de rode prent van Nicolás Tagliafico op Het Kasteel. “We zullen toch moeten analyseren hoe dit kan. Zowel bij Nico als bij Edson was het belachelijk.” Ten Hag was tevreden over het spel van nieuwelingen als Mohammed Kudus en Antony. Hij wilde niet zeggen of Ajax behoefte heeft aan meer versterkingen. "We evalueren steeds weer hoe we ervoor staan. Als we een kans zien dan zullen we die niet laten liggen.” De transfermarkt sluit op 5 oktober zijn deuren.

Door de overwinning is Ajax na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies en gaat het samen met sc Heerenveen, dat met 1-0 van VVV-Venlo won, aan kop in de Eredivisie. Als PSV zondag wint bij Heracles Almelo komt ook de Eindhovense club op negen punten