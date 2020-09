Tannane haalt hard uit naar ‘gillende’ Ajacieden: ‘Hij viel huilend’

Oussama Tannane heeft geen goed woord over voor diverse spelers van Ajax. De aanvaller van Vitesse nam na de 2-1 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA geen blad voor de mond en richtte zijn kritiek vooral op de Zuid-Amerikanen in het elftal van Erik ten Hag. Met name Nicolás Tagliafico moest het ontgelden bij Tannane, zo werd duidelijk voor de camera van FOX Sports.

“Ajax kennende, die vallen heel snel, ook al raak je ze niet aan. Vooral die Zuid-Amerikanen kunnen dat goed. Je hoeft ze alleen maar aan te raken en ze liggen gillend op de grond”, gaf Tannane als voorbeeld. De spelmaker had bijvoorbeeld een akkefietje met Tagliafico, die hij naar eigen zeggen ‘niet eens aanraakte’. “Hij viel huilend en twee minuten later loopt hij weer normaal. Het zijn trucjes, slim maar wel irritant. Het hoort niet in de voetballerij.”

“Deze jongens willen je gewoon naaien met gele en rode kaarten. Dat vind ik niet kunnen”, benadrukte Tannane. Trainer Thomas Letsch was ondanks de nederlaag trots op de spelers van Vitesse. “Enerzijds ben ik enorm trots op hoe de ploeg heeft gespeeld. We controleerden de eerste helft wat mij betreft volledig en kregen een hoop kansen op het openingsdoelpunt. Toch is het resultaat teleurstellend.”

GELUID AAN ???? Daley Blind gaat na de zege tegen Vitesse even langs diens kleedkamer en roept dan DIT! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 26 september 2020

“We hadden niet hoeven verliezen. We hadden minimaal een punt aan dit duel over moeten houden. Er gaan niet heel veel ploegen zoveel kansen krijgen in dit stadion, dan moet je ze alleen wel afmaken.” Letsch zat afgelopen week in quarantaine, na een positieve coronatest. Net als zeven andere leden van zijn technische staf. “En toch hebben we voor elkaar gekregen dat we hier zo goed hebben gespeeld. Dat vind ik echt een heel goed signaal. Het waren moeilijke dagen”, erkent hij.

“Soms had ik een dag koorts en soms had ik een dag nergens last van. Gelukkig kreeg ik vrijdagavond te horen dat ik negatief getest had. Ik had deze wedstrijd niet willen missen. Een perfect signaal van harmonie, ook daar ben ik trots op. Ik wil daarom ook mijn dank uitspreken aan Edward Sturing en Nicky Hofs, zij hebben de training geleid.” Vitesse, dat de eerste wedstrijden tegen RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam had gewonnen, wacht volgende week een thuisduel met Heracles Almelo.