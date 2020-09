Bazoer na afloop in de clinch met Blind en Tadic: ‘Het zegt genoeg’

Riechedly Bazoer baalde zaterdagavond van de nederlaag van Vitesse bij Ajax (2-1). De verdediger tekende voor de gelijkmaker toen de thuisploeg met tien man op het veld stond na een rode kaart voor Edson Álvarez en liet zijn blijdschap na het doelpunt vervolgens de vrije loop. Dat leidde tot onvrede bij de supporters op de tribune en na het laatste fluitsignaal juichten Daley Blind en Dusan Tadic ogenschijnlijk bewust voor de neus van de ex-Ajacied.

“Ik heb hier heel mooie jaren meegemaakt”, werd Bazoer door onder meer De Telegraaf en Voetbal International geciteerd. “Maar dat wil toch niet zeggen dat ik niet mag juichen na een goal tegen mijn oude club? Het deed me niets dat ik daarna werd uitgefloten. Dat raakt me absoluut niet. Als je je daar wat van aantrekt, ga je niet beter spelen. Ik had er alleen nog een in moeten schieten.”

Het juichen van Blind en Tadic zorgde voor een klein opstootje tussen de Ajacieden en Bazoer. “Na het laatste fluitsignaal kwamen Tadic en Blind naar me toe gerend om heel hard te juichen voor mijn neus. Dat moeten ze lekker zelf weten. Het zegt genoeg dat ze zo reageerden. Laat ik daar maar niets meer over zeggen. Ik baal dat we hebben verloren. We hadden veel meer verdiend.”

GELUID AAN ???? Daley Blind gaat na de zege tegen Vitesse even langs diens kleedkamer en roept dan DIT! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 26 september 2020

“Iedereen weet dat ik hier mooie jaren heb beleefd, maar we moeten niet overdrijven. Ik ben blij om hier terug te zijn. Ik ben nu speler van Vitesse, we hebben een goede wedstrijd op de mat gelegd, ik ben blij met mijn goal en we hadden moeten winnen”, benadrukte Bazoer, die tussen 2012 en 2017 speler van Ajax was.