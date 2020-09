Sergiño Dest neemt afscheid na akkoord en stapt in vliegtuig

Sergiño Dest gaat Ajax inruilen voor Barcelona. Journalist Gerard Romero, die in Spanje bekend staat om zijn scoops omtrent de Catalaanse topclub, verzekerde zaterdagavond laat als eerste dat de rechtsback na de wedstrijd tegen Vitesse (2-1 winst) afscheid heeft genomen van de spelers van Ajax en zondag op het vliegtuig stapt naar Barcelona om zijn transfer af te ronden. Traditionele media maakten vervolgens eveneens melding van een akkoord tussen Barcelona en Ajax. Dat betekent dat Bayern München definitief naast de Amerikaans international zal grijpen.

Dest leek al maanden op weg naar Bayern, dat aan het begin van het kalenderjaar reeds een formeel bod uitbracht. Directeur voetbalzaken Marc Overmars nam echter geen genoegen met het eerste voorstel uit Beieren en de coronacrisis zorgde ervoor dat de belangstelling enigszins vervaagde. De voorbije weken maakte Bayern weer werk van Dest, maar men kreeg met Barcelona een serieuze concurrent die nu de strijd lijkt te hebben gewonnen. De aanwezigheid van Ronald Koeman, die als bondscoach probeerde om Dest voor het Nederlands elftal te laten kiezen, kan niet los worden gezien van de keuze van de back.

Volgens Voetbal International bereikten Ajax en Barcelona zaterdag overeenstemming over een transfersom van naar verluidt twintig miljoen euro, exclusief bonussen. Transferexpert Fabrizio Romano houdt het op 22 tot 23 miljoen euro zonder variabele bonussen. Het is nu aan Dest om tot een persoonlijk akkoord met de Spaanse topclub te komen, al zal dit hoogstwaarschijnlijk een formaliteit zijn. Volgens De Telegraaf stapt Dest niet zondag maar juist maandag in het vliegtuig naar Spanje, een dag na de eerste wedstrijd van Barcelona tegen Villarreal in LaLiga.

Erik ten Hag gaf voorafgaand aan het duel toe dat Dest bezig is met een transfer, al hield de trainer van Ajax een slag om de arm. "Ik vecht voor elke speler", zei hij voor de camera van FOX Sports. De trainer wil Dest het liefst niet kwijt en heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars dan ook niet verzocht om hem te verkopen. "Nee, Marc en ik vechten voor elke speler, we willen ze namelijk hier houden. Alleen soms ontkom je er niet in, maar als het zover is, zullen jullie het als eerst horen", zei de oefenmeester.

Jan Joost van Gangelen stelde dat de kans 'toch eigenlijk nul is' dat Dest bij Ajax blijft. "Dat weet ik niet", repliceerde Ten Hag. "Rondom Dest zijn er veel verhalen, net als rondom Nicolás Tagliafico en André Onana. Maar ik heb geen nieuws, dus ik kan je niks melden. Maar ik weet dat Barcelona en Bayern interesse hebben (voor Dest, red.), ja. Alleen tot nog toe is het niet het geval, dus is hij gewoon inzetbaar en zit hij bij de selectie."

Barcelona is vanwege het vertrek van Nélson Semedo naar Wolverhampton Wanderers op zoek naar een nieuwe rechtsback. De Portugees international stapte afgelopen week voor minimaal dertig miljoen euro over naar de Premier League-club, waardoor Barcelona de financiële ruimte heeft om een nieuwe speler aan te trekken. Dest brak vorig seizoen door bij Ajax, waar hij tot dusver 39 officiële wedstrijden speelde. Dit seizoen moet het zelf opgeleide talent genoegen nemen met invalbeurten, omdat Noussair Mazraoui de voorkeur krijgt als rechtsback. Dest deed zaterdag de laatste minuten mee als vervanger van de Marokkaans international en dat lijken tevens zijn laatste minuten als Ajacied te zijn geweest.