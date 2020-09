FOX-analisten uitzinnig over Ajax-uitblinker: ‘Die is volgend jaar weer weg’

Ajax won zaterdagavond met een man minder van Vitesse (2-1). In de studio van FOX Sports raken de analisten Arnold Bruggink en Nordin Amrabat niet uitgesproken over de prestatie van met name Mohammed Kudus, in hun ogen de absolute uitblinker van de wedstrijd. "Als Kudus dit doet in de Champions League, dan is hij aan het eind van het jaar alweer weg", aldus Amrabat.

"Ik denk dat Overmars dit jaar goede zaken heeft gedaan, met Kudus, met Antony. Beter dan vorig jaar", doelt Amrabat wellicht op het aantrekken van Razvan Marin een jaar geleden. De aanvaller van Al-Nassr gaat vol lof verder over Kudus. "Hij is een verbindingsspeler, een creatieve man, in principe zou ik hem in de plaats van Edson Álvarez willen zien in de toekomst. Ik zou Álvarez eruithalen."

Ajax kwam tegen Vitesse met tien man te staan door een rode kaart voor Edson Álvarez. De Arnhemmers kwamen vervolgens terug tot 1-1 een prachtgoal van Riechedley Bazoer, maar Ajax trok alsnog aan het langste eind. Dat was vooral te danken aan Kudus en Antony, die samen verantwoordelijk waren voor de winnende treffer. Eerstgenoemde zette een rush in over het halve veld en bediende Antony, die met rechts afrondde.

"Antony en Kudus zijn echt een goed duo, dat zie je steeds", zegt Amrabat. "Die bal die hij aflegt aan Antony, die assist, perfect. Goede snelheid, echt een topspeler. En dit is nog maar het begin, ze krijgen steeds meer vertrouwen en gaan steeds beter spelen." Ook Bruggink is vol lof over de Ghanese middenvelder. "Ik vond Kudus vandaag echt geweldig. Hoe hij die positie van controlerende middenvelder vandaag invulde, man man man. Hij had vandaag én de meeste balveroveringen, én meest geslaagde dribbels. Hij kan iemand uitspelen, daardoor ontstaat er ook ruimte. Ze konden hem bij Vitesse gewoon echt niet bijhouden."

Bruggink vond ook de amusementswaarde van het duel tussen Ajax en Vitesse top. "Superwedstrijd, ik heb twee aanvallende teams gezien. We hadden verwachtingen van tevoren, die zijn ook wel uitgekomen. Ik heb er echt van genoten. Vitesse laat het na om zich te belonen, ze hadden er eigenlijk een punt aan moeten over houden, maar Ajax was voor mijn gevoel slimmer. Ze kunnen het spel wat ze willen spelen fysiek ook opbrengen. Maar Ajax heeft ook veel weggegeven, met name in de eerste helft, en Vitesse had van die kansen gebruik moeten maken, zo simpel is het ook."