Hattrick aan VAR-beslissingen helpt Real Madrid aan controversiële zege

De eerste overwinning van Real Madrid in LaLiga is binnen, maar de driepunter is niet gevrijwaard van controverse. Het team van Zinédine Zidane zegevierde een week na de doelpuntloze remise bij Real Sociedad (0-0) met 2-3 bij Real Betis. De VAR speelde een belangrijke rol, zo niet de hoofdrol, in de ontmoeting in het Benito Villamarin. De regerend landskampioen wacht nu een midweeks thuisduel met Real Valladolid.

In de openingsfase van een intense eerste helft wilde Real Madrid nadrukkelijk de bal hebben. Een doelpunt van Karim Benzema in de tweede minuut werd wegens buitenspel afgekeurd, maar niet veel later kwam men goed weg toen Thibaut Courtois een geniale redding verrichtte op een kopbal van Antonio Sanabria van dichtbij. Na dertien minuten kwam het team van Zidane alsnog op 0-1. Na een goede actie van Benzema op recht was het Federico Valverde die de bal bij de eerste paal binnenwerkte. Betis reageerde goed op de tegenvaller, begon het duel te dicteren én slaagde erin om de achterstand in de laatste tien minuten voor rust ook nog eens om te buigen.

Sergio Canales kreeg de bal na een korte corner van Joaquin, waarna diens indraaiende voorzet met het hoofd door Aïssa Mandi achter Thibaut Courtois werd gewerkt: 1-1. De tweede treffer van Betis viel al twee minuten later. William Carvalho mocht ongehinderd het strafschopgebied binnenkomen en schoot raak alvorens los Merengues konden ingrijpen: 2-1. Een eigen doelpunt enkele minuten na rust bracht Betis en Real Madrid weer in evenwicht. Na een pass van Daniel Carvajal vanaf rechts was het niet Benzema maar Emerson die de bal uiteindelijk in zijn eigen doel werkte: 2-2. De VAR bekeek het moment nog eens terug, maar constateerde geen buitenspel van de Fransman.

Met nog twintig minuten op de klok kwam Betis met tien man te staan. Emerson bracht de doorgebroken Luka Jovic net buiten het strafschopgebied ten val. Ricardo de Burgos Bengoetxea floot voor buitenspel, maar de VAR wees de arbiter erop dat de aanvaller niet buitenspel stond en adviseerde om rood voor de Braziliaan te trekken. Acht minuten voor het einde kwam Real Madrid via een omstreden strafschop op 2-3. Marc Bartra kreeg in een duel met Borja Mayoral de bal volledig onbewust tegen zijn arm, waarna de VAR melding maakte van een mogelijke strafschop. Sergio Ramos tekende met zijn handelsmerk, een panenka, voor de winnende treffer in Zuid-Spanje.