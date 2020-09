Uitblinkers Antony en Kudus helpen Ajax in ondertal aan knappe zege

Ajax heeft zaterdagavond een knappe overwinning geboekt tegen Vitesse. De ploeg van trainer Erik ten Hag moest door een rode kaart van Edson Álvarez iets meer dan een helft met tien man spelen, maar wist dankzij een winnend doelpunt van Antony alsnog te winnen: 2-1. De Braziliaanse vleugelspits was samen met middenvelder Mohammed Kudus een van de grote uitblinkers aan de zijde van Ajax. Ook Noussair Mazraoui speelde een uitstekende wedstrijd.

In de ontzettende levendige openingsfase waren binnen tien minuten drie enorme kansen te noteren. Vitesse had kunnen scoren via een schot van Oussama Tannane en een stiftje van Loïs Openda, maar beide keren ging de bal naast. Aan de overzijde raakte Ajax in de persoon van Promes het zijnet. In de 21ste minuut was het alsnog raak voor laatstgenoemde. Noussair Mazraoui ging diep op de rechterflank en bediende Promes, die van dichtbij intikte: 1-0.

Nicolás Tagliafico van AFC Ajax, wat een ontzettend treurige schwalbe! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 26 september 2020

Daarna kreeg Vitesse via Oussama Darfalou dé kans op de gelijkmaker, maar Ajax-doelman André Onana bracht redding op de kopbal van de spits. Op slag van rust moesten de Amsterdammers verder met tien man, omdat Álvarez van het veld werd gestuurd. De Mexicaanse middenvelder ging na een duel op de voet staan van Openda, die al op de grond lag. De VAR riep scheidsrechter Pol van Boekel naar de zijkant, die vervolgens rood uitdeelde.

Met een man minder kreeg Ajax vlak na rust twee grote kansen. Antony tikte uit een voorzet van Nicolás Tagliafico net voorlangs, terwijl Ekkelenkamp na een prachtige individuele actie én steekbal van Antony de paal raakte. Aan de andere kant van het veld sloeg Vitesse toe. Riechedley Bazoer ontving de bal na een hoekschop op de rand van de zestien en ramde die vernietigend in de kruising: 1-1.

Vitesse was daarna dichtbij een voorsprong, ware het niet dat Elazar Dasa via het been van de verdedigende Daley Blind de paal raakte. Ajax maakte het daarna wél af. Een fenomenale rush van Kudus, die het halve veld overstak, resulteerde in een pass op Antony, die met rechts binnen schoof: 2-1. Promes brak even later door richting Remko Pasveer, maar de doelman van Vitesse redde uitstekend op de inzet van de aanvaller van Ajax.