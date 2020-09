Zeven doelpunten bij schitterende ouverture van Inter tegen Fiorentina

Internazionale is met een moeizame overwinning aan het nieuwe seizoen in de Serie A begonnen. Het team van Antonio Conte, dat door de deelname aan de Europa League later aan de Italiaanse competitie mocht beginnen, kwam in een spektakelstuk tegen Fiorentina in het eigen Giuseppe Meazza als winnaar uit de strijd: 4-3. Tot de 87e minuut leken de bezoekers uit Florence met drie punten te vertrekken, maar niets was minder waar.

Inter startte slecht aan de wedstrijd: na amper drie minuten spelen stond Fiorentina al op voorsprong. De defensie van Inter dacht aan buitenspel, maar Giacomo Bonaventura en doelpuntenmaker Christian Kouamé kregen in de doelmond alle gelegenheid om via een één-twee de 0-1 te maken. Het duel ging op en neer: Marcelo Brozovic en Ivan Perisic kregen kopkansen, terwijl Kouamé de bal na voorbereidend werk van Franck Ribéry niet langs Samir Handanovic kreeg. Nikola Milenkovic kopte op zijn beurt maar net over.

Franck Bilal Ribéry (37!) komt tegen Internazionale even met deze ONGELOFELIJKE ASSIST! ????

Het team van Conte kreeg meer grip op de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde en Fiorentina, waar Sofyan Amrabat zijn debuut maakte, werd meer teruggedrongen op eigen helft. Juist op het moment dat het team van Giuseppe Iachini de eerste helft zonder kleerscheuren leek af te sluiten, sloeg Inter toe. Fiorentina leed balverlies op de helft van Inter, waarna Nicolò Barella de bal na een rush van tientallen meters bij Lautaro Martinez inleverde. De aanvaller werkte het leer schitterend in de rechterhoek: 1-1.

Martinez was enkele minuten na rust ook voor een groot deel verantwoordelijk voor de tweede treffer van i Nerazzurri. De Argentijn zette in het strafschopgebied door ten opzichte van Amrabat en zijn inzet werd uiteindelijk door Federico Ceccherini in eigen doel gewerkt: 2-1. Toch slaagde Fiorentina erin om de achterstand om te buigen. Na balverlies van Romelu Lukaku braken de bezoekers snel uit via Ribéry, die vervolgens zag hoe Gaetano Castrovilli zijn korte passje verzilverde: 2-2.

Na een ingenieuze pass van wederom Ribéry luttele minuten later dwars door de defensie van Inter kon Federico Chiesa koeltjes voor de 2-3 zorgen. Daar leek Inter, waar Stefan de Vrij een schorsing uitzat en Arturo Vidal als invaller zijn debuut maakte, niet van terug te hebben, maar in de slotminuten rechtte Inter de rug. Op aangeven van invaller Achraf Hakimi tekende Lukaku van dichtbij voor de 3-3 en niet veel later kopte Danilo D’Ambrosio bij de tweede paal de doorslaggevende 4-3 binnen.