Joey Veerman overleeft twee aanslagen en maakt winnende treffer

SC Heerenveen heeft ook op de derde speeldag van de Eredivisie geen punt laten liggen. Het team van Johnny Jansen had zaterdagavond in eigen huis aan een enkel doelpunt van Joey Veerman voldoende om VVV-Venlo met lege handen terug naar Limburg te sturen: 1-0. De doelpuntenmaker was ook het slachtoffer van twee overtredingen in de tweede helft die in beide gevallen tot een rode kaart leidden. Heerenveen wacht volgende week een uitduel met FC Utrecht, terwijl VVV dan thuis tegen ADO Den Haag speelt.

Een rake strafschop van Joey Veerman gaf de doorslag in de eerste 45 minuten. De ploegen waren in het eerste half uur aan elkaar gewaagd. VVV was zo nu en dan dreigend, al miste de eindpass te vaak nauwkeurigheid. De grootste kans voor de ploeg van Hans de Koning was in de zevende minuut. Giorgios Giakoumakis probeerde het met een omhaal na de voorzet van Joshua John, maar de buitenkant van de paal bracht redding voor de Friezen.

Heerenveen werd wat dreigender richting het half uur. Henk Veerman kwam een teenlengte te kort om de steekpass van Oliver Batista Meier te verzilveren, maar niet veel later kwamen de Friezen alsnog op voorsprong. Na een charge van Danny Post op Batista Meier ging Joey Veerman achter de bal staan en schoot hij de thuisploeg vanaf elf meter op 1-0. Dat was ook tevens de ruststand in het Abe Lenstra Stadion, daar Henk Veerman en Arjen van der Heide nalieten om goede mogelijkheden op de 2-0 te benutten.

VVV begon goed aan het tweede bedrijf: Erwin Mulder moest na enkele minuten reeds tot het uiterste gaan om een geplaatst schot van John te keren. De hoop van VVV maakte echter al snel plaats voor teleurstelling: Tobias Pachonik kreeg na iets meer dan een uur spelen een rode kaart voor een overtreding op Joey Veerman en zodoende moesten de Noord-Limburgers met tien man verder in Heerenveen.

Het team van Janssen probeerde de wedstrijd in het slot te gooien, maar pogingen van Mitchell van Bergen en Henk Veerman misten precisie. Ook Simon Janssen mocht tien minuten voor het einde inrukken. Hij kwam met gestrekt been in op de knie van, wederom, Joey Veerman en kreeg rood. De doelpuntenmaker ging hinkend van het veld en liet zich vervangen door Ibrahim Dresevic. In de slotfase was Rami Hajal nog dicht bij een doelpunt, maar zijn schot richting de kruising werd met de vingertoppen door Thorsten Kirschbaum gered. Aan de andere kant van het veld ging een kopbal van Giakoumakis over.