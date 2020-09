AZ incasseert dreun in zesde minuut van extra tijd

AZ heeft voor de tweede keer op rij punten verspeeld in de Eredivisie. Na de 1-1 remise tegen PEC Zwolle slaagde het team van Arne Slot er ook zaterdagavond niet in om van Fortuna Sittard te winnen. De club uit Alkmaar kwam op Limburgse bodem al snel op achterstand, maar poetste de nadelige marge snel weg en sloeg in de tweede helft nog eens tweemaal toe. Fortuna verkleinde de achterstand echter tien minuten voor tijd en tekende in de zesde minuut van de extra tijd voor de 3-3.

In een niet bijzonder spectaculaire eerste helft hielden Fortuna en AZ elkaar in evenwicht. Na een niet al te hoog tempo in de eerste tien minuten was het de thuisploeg die op fraaie wijze aan de leiding ging. Zian Flemming haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit en plaatste de bal in de rechterhoek buiten bereik van Marco Bizot: 1-0. Een klutssituatie na dik twintig minuten leidde de gelijkmaker van AZ in. Via Zakaria Aboukhlal, Albert Gudmundsson en een verdediger van Fortuna kwam de bal terecht bij Dani de Wit, die het leer vervolgens van dichtbij achter Alexei Koselev werkte: 1-1.

AZ wilde doordrukken, maar de inspanningen leverden niets op. Een schot van Aboukhlal ging over het doel van Fortuna en Myron Boadu raakte de bal volledig verkeerd toen een van richting veranderd schot van Fredrik Midtsjö voor zijn voeten viel. Fortuna kwam vlak voor rust wél tot scoren, maar de treffer van Lisandro Semedo werd afgekeurd wegens vasthouden door Sebastian Polter bij Pantelis Hatzidiakos.

Het team van Slot sloeg in de tweede helft tweemaal toe en leek de drie punten veilig te stellen. Na 52 minuten liet Koselev de bal los na een botsing met een teamgenoot en via de kluts belandde de bal voor de voeten van Teun Koopmeiners. De captain schoot het leer met een hard schot in het doel: 1-2. Het duel ging vervolgens op en neer, met een schot van Gudmundsson op de buitenkant van de paal en een aardige mogelijkheid voor Flemming.

Ook aan de 1-3 van AZ, twintig minuten voor tijd, ging een misstap van Fortuna vooraf. Na balverlies van Branislav Ninaj had De Wit een vrije doortocht richting Koselev, waarna hij Boadu in staat stelde om een doelpunt te maken. Luttele minuten later verkleinde Emile Hansson de nadelige marge en in extremis dwong Fortuna zelfs een remise af. Het was Flemming die in de zesde minuut van de extra tijd zijn tweede maakte: 3-3. Het team van Slot speelt volgende week uit tegen Sparta Rotterdam, dat nog geen punt heeft gepakt.