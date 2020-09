Chelsea komt enorme achterstand te boven dankzij fabuleuze comeback

Chelsea heeft zaterdagavond ternauwernood een punt overgehouden aan zijn bezoek aan West Bromwich Albion. De manschappen van manager Frank Lampard incasseerden in de eerste helft liefst drie tegentreffers, maar kwamen dat dankzij een knappe comeback te boven: 3-3. Tammy Abraham werd met een intikker in de 94ste minuut van de wedstrijd de gevierde man aan de zijde van Chelsea, dat desalniettemin zal balen van het puntenverlies.

Bij Chelsea moest Willy Caballero, die de voorkeur onder de lat kreeg boven Kepa Arrizabalaga, al na vier minuten vissen. De bal belandde aan de linkerkant van strafschopgebied van Chelsea bij Callum Robinson, die veel ruimte kreeg en met een strakke schuiver de verre hoek vond: 1-0. Daarna had Chelsea in de persoon van Tammy Abraham en Timo Werner grote kansen om terug te komen, maar de spitsen schoten respectievelijk naast en op de lat.

Chelsea wordt GESLACHT door West Bromwich Albion, mede door deze BLUNDER van Thiago Silva!! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 26 september 2020

Weer aan de overzijde van het veld gaf Chelsea-aanvoer Thiago Silva de bal zomaar weg in de opbouw. Robinson vertrok met de bal en passeerde Caballero simpel: 2-0. Het werd al snel nog erger voor Chelsea, dat na een doelpunt van Kyle Bartley al snel tegen een 3-0 achterstand aankeek. De verdediger van West Brom werd volledig over het hoofd gezien bij een hoekschop en kon na doorkoppen van Darnell Furlong eenvoudig binnen tikken.

Lampard greep in de rust in bij Chelsea en voerde een dubbele wissel door. Met César Azpilicueta en Mason Mount in de gelederen kregen the Blues duidelijke nieuwe energie. Laatstgenoemde maakte in de 54ste minuut met een prachtig schot van een meter of 25 een aansluitingstreffer: 3-1. Twintig minuten voor tijd kwam Chelsea verder terug in de wedstrijd. Een prachtige combinatieaanval werd na een een-twee tussen Callum Hudson-Odoi en Kai Havertz door eerstgenoemde afgerond: 3-2.

In de blessuretijd kreeg Werner een grote kans op de gelijkmaker, maar de Duitse spits volleerde vanbinnen de zestien net naast. Toch resulteerde de grote druk van Chelsea op het doel van West Brom nog tot een treffer. De thuisploeg kreeg de bal niet in de zestien, waardoor Mount de verre hoek zocht. Doelman Sam Johnstone tikte de bal opzij, die vervolgens door Abraham werd binnen getikt: 3-3. Overigens kreeg Havertz de bal in de aanloop naar het doelpunt op de arm, maar de VAR keurde de treffer goed.