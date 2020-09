Erik ten Hag wijzigt opstelling van Ajax slechts op één positie

Ajax begint zaterdagavond aan het thuisduel met Vitesse met Nicolás Tagliafico terug in de basis. De linksback was tegen RKC Waalwijk (3-0 winst) geschorst en neemt de plek van zijn vervanger Lisandro Martínez weer over. Voor het overige wijzigt trainer Erik ten Hag niets aan zijn opstelling: Ryan Gravenberch zit opnieuw niet bij de selectie.

Gravenberch ontbrak vorige week tegen RKC ook al. Toen gaf Ten Hag aan dat de achttienjarige middenvelder ziek was. Presentator Jack van Gelder beweerde een dag later in Peptalk dat Gravenberch geveld is door het coronavirus, maar dat is niet bevestigd door Ajax. Door de afwezigheid van de Nederlander staat Mohammed Kudus voor de tweede keer op rij in de basis. Edson Álvarez behoudt zijn basisplaats, waar Ten Hag ook had kunnen kiezen voor Martínez.

Ook voorin verandert er niets bij Ajax. Dat betekent dat Zakaria Labyad opnieuw in de punt van de aanval staat geposteerd. De Nederlandse Marokkaan wordt geflankeerd door Dusan Tadic en Antony, terwijl Quincy Promes opnieuw vanaf de nummer tienpositie komt. Daardoor zitten David Neres en Klaas-Jan Huntelaar opnieuw op de reservebank.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Promes, Kudus; Antony, Labyad, Tadic

Opstelling Vitesse: Pasveer, Bazoer, Doekhi, Hajek; Dasa, Bruns, Tannane, Bero, Wittek; Darfalou, Openda